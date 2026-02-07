和美無極龍華慈惠堂攜手慈善團體關懷130戶弱勢家庭

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節前夕，和美無極龍華慈惠堂聯合玉聖社會服務關懷協會、德美快樂志工隊及善心人士，今（7）日舉辦「歲末年終寒冬送暖」活動，為130戶弱勢家庭送上加菜金、佳節禮盒及義剪服務，讓寒冬中洋溢溫暖人情。

春節將至，和美無極龍華慈惠堂攜手慈善團體，送暖130戶弱勢家庭，發放加菜金、禮盒及義剪服務。（記者陳雅芳攝）

和美無極龍華慈惠堂今（7）日攜手玉聖社會服務關懷協會、德美快樂志工隊等民間慈善團體及善心人士，在寒冬中共同舉辦「歲末年終寒冬送暖」活動。活動以實際行動關懷弱勢家庭與民眾，現場充滿笑聲與溫馨互動。

活動準備了過年加菜金及裝滿民生物資的佳節禮盒，受惠的弱勢家庭共130戶，包括低收入戶及邊緣戶。彰化縣議員周君綾表示，希望受助家庭能感受到被記得、被照顧的溫暖，安心過年。

和美無極龍華慈惠堂提供場地與部分物資，主持人陳玟瑜表示，活動已連續舉辦5年，希望在最寒冷的季節送上最大的溫暖；玉聖社會服務關懷協會則提供每戶1000元紅包。協會理事長張良熙說，雖然今年經濟不景氣，企業收入有限，但大家都知道愛心不能停，仍慷慨解囊，也期盼社會上真正需要幫助的人能逐漸減少。

現場氣氛熱絡，志工將禮盒與紅包逐一送到受助民眾手中，並貼心詢問他們的需求與近況。陳姓受助者接過禮盒時激動地說：「感謝大家的關心，看到有人記得我們，真的很暖心！這些東西對我們過年很有幫助。」另一位林姓長輩則笑著表示：「志工們還幫我修剪頭髮，我感覺整個人都輕鬆了，真的像換了個新年運氣！」

此次活動也邀請彰化縣美容美髮職技研訓協會楊老師團隊提供免費義剪服務，許多民眾邊聊天邊理髮，現場充滿歡笑聲。周君綾表示，修剪過長的頭髮象徵剪去不順的運氣，希望受助民眾來年生活更順利，從外到內感受社會暖意。