和美美食文化伴手禮市集 12/28道東書院熱鬧登場

▲為活化和美鎮文化與經濟發展，和美鎮公所將於12月28日（星期日）上午10時至14時，於道東書院舉辦「和美美食文化伴手禮暨農特產品展售園遊會」。（圖／和美鎮公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為活化和美鎮文化與經濟發展，和美鎮公所將於12月28日（星期日）上午10時至14時，於道東書院舉辦「和美美食文化伴手禮暨農特產品展售園遊會」。和美鎮長林庚壬表示，本活動不僅是一個展售平台，透過古蹟場域活化再利用，更多樣化呈現和美地區深厚的文化魅力，誠摯邀請民眾一同感受地方風采，為在地觀光與經濟注入嶄新活力。

這次活動結合和美鎮鎮政推動委員會共同執行，獲得多個公私部門及在地企業協辦，包括農會、小農、社區發展協會以及特色伴手禮商家等多方參與，今年度擴大辦理共設置約80個攤位，活動內容豐富，除了巿集、行動餐車，現場還有多元的舞台表演，打造熱鬧多彩的年末市集盛會。

廣告 廣告

本次活動以推廣在地美食、特色伴手禮及農特產品為核心，邀請農會產銷班、青農、社區發展協會及在地商家等共約80個攤位參與，呈現和美獨具魅力的在地產業能量。活動當日民眾憑「2張114年11-12月發票」可以兌換一份麻油雞或菜頭粿，參與者在享受在地美食之餘，也能一同做公益，為社會盡一份心力。

和美鎮長林庚壬表示，未來將持續整合在地文化、產業與觀光資源，規劃更多元且具特色的活動，深度展現地方文化，吸引人潮匯聚，進一步帶動和美地區的觀光發展與經濟成長，讓在地文化與產業能量持續蓬勃發展。和美鎮公所誠摯邀請大家踴躍參與，一同感受和美鎮的美食文化與地方特色，讓道東書院在歷史建築之外，也成為凝聚社區活力與經濟推廣的重要場域。