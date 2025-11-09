和美道東書院文化融合節氣 和美鎮公所推立冬養生活動

▲和美鎮公所在道東書院舉辦「道東立冬．身心暖意」立冬養生主題活動，林庚壬鎮長希望透過寓教於樂的形式，讓更多人走入道東書院與節氣生活，感受冬日的溫暖與文化之美。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】和美鎮公所昨（8）日在道東書院舉辦「道東立冬．身心暖意」立冬養生主題活動，結合節氣文化、養生觀念與書院人文氛圍，安排八段錦體驗、養生錘DIY、立冬闖關等內容，吸引許多長輩及親子家庭參與，在冬日來臨之際，以動靜合一的方式調養身心、暖意相伴。

活動由竹營社區帶來二胡與律動暖場，悠揚樂聲營造靜心氛圍，隨後手碟演奏展開中場療癒時光，讓書院空間瀰漫平和與柔暖的氣息。立冬象徵冬季養生的重要起點，和美鎮公所此次特別希望透過藝術、美感與身心練習，陪伴民眾安定心緒、為冬季儲備能量。

本次八段錦體驗邀請彰化基督教醫院中醫師現場指導，以緩和伸展、調整呼吸啟動氣血循環，參與民眾在道東書院庭院間一同舒展筋骨、活動關節，笑容與交流也隨動作舒展而自然流動，現場氣氛溫馨。

另一亮點「中藥材養生錘」手作體驗，選用帶有淡雅香氣的傳統中藥材，製作成可日常輕敲穴位的放鬆小物，講師同時示範使用方式，協助民眾舒緩肩頸與日常疲勞，深受長輩喜愛。

「道東立冬．身心暖意」立冬養生主題活動也設置尋寶與闖關遊戲，將節氣知識、詩詞、飲食文化、健康觀念融合其中，完成任務可獲得限量小物與暖心茶飲，大小朋友都玩得不亦樂乎。和美鎮長林庚壬希望透過寓教於樂的形式，讓更多人走入道東書院與節氣生活，感受冬日的溫暖與文化之美。