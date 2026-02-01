和美道東書院書法名師揮毫送春聯、薩克斯風樂聲添年味

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節將到，和美道東書院熱鬧起來啦！書法名師現場揮毫送春聯，民眾排隊索取拿到手的墨寶滿滿喜氣，還有薩克斯風演奏和藝文展覽，邀大家一起感受濃濃年味。

和美道東書院熱鬧迎春，名師揮毫送春聯，薩克斯風演奏與藝文展覽同步登場，邀民眾感受濃濃年味。（和美鎮公所提供）

和美鎮公所為了活化國定古蹟道東書院，這次特別和彰化縣道東文教協會合作，舉辦「紫馬呈祥春福滿道東」活動。現場不只有書法名師揮毫、免費送春聯，還安排了薩克斯風演奏和藝文作品展覽，整個書院充滿了濃濃的新春氣息。

和美鎮長林庚壬今（1）日說，春聯是過年不可缺少的傳統文化，象徵對新年的祝福和期待。「名師們用筆墨傳情，現場寫下吉祥字句和有深意的對聯，不只是展現書法美，也把祝福傳給大家。」

活動現場熱鬧非凡，民眾一見到書法名師揮毫，就迫不及待排隊索取春聯。林庚壬表示，每一幅春聯都蘊含老師的用心與祝福，民眾拿到手上，不只是紙上的字，更能感受到濃濃的年味和傳統文化。有人拿到春聯時還忍不住比手比心，直說「這個年味太足啦！」

除了書法展現的藝術美感，現場還安排了薩克斯風演奏，悠揚旋律在書院古樸建築間流淌，為新春增添溫馨動人的節奏。活動還特別展出多件藝文作品，從繪畫到書法創作，每件作品都展現藝術家對生活的細膩觀察與對新年的祝福。

現場還有薩克斯風表演，悠揚旋律隨風飄送，讓大家邊欣賞音樂邊漫步古蹟小徑，感受春天氣息。林庚壬邀請大家慢慢走、慢慢看，欣賞藝文作品，體驗自然、人文與藝術交織的美好時光。

林庚壬也邀請民眾沿著古蹟靜謐的小徑慢慢漫步，細細品味春天的氣息，感受藝術、人文與自然交織的美好時光。他強調，這場活動不只是書法、音樂和藝文的文化盛宴，更是一場充滿歡樂與祥和氣息的新春聚會，誠摯邀請大家攜家帶眷，一起到和美道東書院走春，迎接新年的好運與福氣。