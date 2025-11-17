和美鎮糖友社區 日照中心動土

彰化縣政府17日舉行「和美鎮糖友社區日照中心新建工程」動土典禮，由縣長王惠美、衛福部長照司長祝健芳等人持鏟動土，將原先停車空間新建為複合長照衛福大樓，預計民國116年完工，提供0到100歲民眾全齡照顧服務。

王惠美說，糖友里人口密集，但公共設施比較少，動土的基地為原本當地里民使用的停車空間，配合政府一學區一日照計畫，縣府爭取中央補助，以1億8806萬元新建複合式長照衛福大樓，也會加碼打造地下兩層停車場。

王惠美表示，複合式大樓1樓是「托嬰中心」，可收托60位未滿2歲幼兒；2樓是「日照中心」；3樓是「社區心理衛生中心及失智據點」；4樓是「老人健康促進空間」，打造從嬰幼兒到高齡長者「一棟照顧全齡」的服務據點。

議員林宗翰等人說，這項工程預算2年前就到位，但糖友社區最缺的是停車位，如果只蓋日照中心恐怕會引發民怨，所幸縣長傾聽民意，最後決定升級為附帶2層地下停車場的長照大樓，啟用後可望解決地方交通問題。

縣府社會處副處長涂敏群表示，彰化縣未滿2歲幼兒及65歲以上長輩人口分別占總人口1.2％及20％，因應人口少子女化及老化，縣府近年積極推動整合式衛福大樓，目前已有二林、芳苑等6處完工；埤頭、秀水、伸港等9處也正在新建或規畫，希望逐步實現「照顧0到100歲」的願景。

祝健芳提到，彰化縣府團隊在競爭型計畫中表現優異，長照據點向中央爭取到的經費接近19億元，是全國第一，彰化長照服務涵蓋率高達97％，也優於全國平均，期待中央與地方共同努力，讓彰化成為高齡友善城市。