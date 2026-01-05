和美鎮長拚連任 綠營評估中

國民黨籍彰化縣和美鎮長林庚壬爭取連任，據了解，目前尚無其他人表態參選。（葉靜美攝）

國民黨籍彰化縣和美鎮長林庚壬於民國111年從縣議員轉換跑道參選鎮長，遭逢當時同為縣議員的民進黨尤瑞春競爭，2人實力相當，選戰打得火熱，林庚壬最終以2萬1601票對1萬9602票勝出。林庚壬今年將挑戰連任，目前尚無其他競爭對手表態參選，綠營下屆鎮長人選將決定選戰熱度。

林庚壬上任後積極推動多項社會福利及幼童教育政策，例如提高敬老津貼及坐月子津貼等政策，同時也推動各項建設工程，如第三靈安堂、殯儀館及和美圓環都已完成改善。他表示，就任3年多來，在鄉親的支持之下，讓許多政策得以順利推行，對於民眾的配合與支持相當感謝，而部分建設推動過程中，造成大家交通不便之處，也要向鄉親致歉。

據了解，目前和美鎮除了林庚壬將挑戰連任之外，尚無其他人選表態爭取鎮長寶座。林庚壬3年多前參選鎮長的對手尤瑞春，據悉再戰意願並不高。

民進黨彰化縣黨部在綠營縣長確定由立委陳素月代表參選後，已加速鄉鎮市長等相關提名作業，預估本月底將完成初選。對於和美鎮長人選，縣黨部主委楊富鈞僅簡短表示，目前進行相關評估規畫中。

由於和美鎮政治版圖藍大於綠，上屆鎮長為國民黨阮厚爵，且連任2屆，阮厚爵之前的鎮長王水川也是國民黨，在長期政治版圖偏藍情況下，綠營人士目前對參選下屆鎮長，顯得興趣缺缺

針對尚無對手浮上檯面，林庚壬強調自己未來會持續努力，他形容，「房子蓋一半、師傅不能換」，希望鄉親持續支持他連任，讓他將第一個任期還無法完成的相關建設，在新任期中持續推動完成。