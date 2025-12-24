和翁立友同年被讚奇蹟 阿信一摔意外讓真實年紀衝熱搜冠軍

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信12月6日剛滿50歲，前陣子讓網友驚呼，他竟然和翁立友同年，只比翁立友小7個月，很多網友直誇阿信看來似乎更「凍齡」，覺得很奇蹟。最近阿信和言承旭、吳建豪、周渝民一起參加「恆星之城」演唱會，沒想到最終場摔落舞台，這一摔，又讓阿信年紀成為話題，還衝上熱搜冠軍。

「阿信跌倒了還被大家知道50歲」話題，一度登上微博熱搜冠軍，主要是有粉絲太心疼阿信，於是在發文中提到阿信年紀「雖然你很帥，看起來很年輕，但你已經50了！你已經50了！你已經50了！」由於連續三次提到阿信年紀，也讓網友大為吃驚，更釣出阿信親自回應。

阿信幽默說：「跌倒了還被大家知道50歲，這不是雙重傷害嗎？」阿信的留言逗樂網友，但更有許多原本不知道阿信實際年齡的網友，知道真相後大為吃驚：「什麼？粉絲不說的話，真的不知道阿信50歲了。」大讚阿信50歲的還能保有現在這個狀態開演唱會，滿不容易，但網友也提醒阿信年過50，要更小心保重身體。

