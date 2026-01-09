和習近平自拍、赴魯迅公園悼念抗日義士 「不選邊站」李在明13日將訪日
國際中心／蒲世芸報導
南韓總統李在明本周才結束對中國4天3夜的國是訪問，期間還和習近平夫妻自拍，意圖凸顯兩國關係融洽。
接下來他即將啟動對日外交行程。韓聯社9日報導，李在明將於13至14日赴日本奈良縣訪問，與日本首相高市早苗舉行會談，持續推動韓日「穿梭外交」。此行正值中日關係因台灣議題持續惡化之際，李在明的外交態度與表態，也因此格外受到關注。
此行將為李上任後第5度與日會談
根據青瓦臺說法，李在明是應高市早苗邀請展開訪日行程。奈良縣不僅是高市的故鄉，也具有高度象徵意義。李在明去年10月底在慶州出席亞太經合會（APEC）峰會、與高市首度會談時，就曾主動表示，希望「依穿梭外交精神，下次能親自訪日，地點最好就在奈良」。
青瓦臺表示，李在明將於13日下午抵達奈良，與高市舉行韓日領袖會談與晚宴；14日則會出席交流活動並與僑民座談後返國。這是李在明就任以來的第5次韓日領袖會談，也是高市就任後，雙方兩個半月內第2度會晤。
中日對立加劇 李刻意保持距離
此次訪日行程前夕，李在明剛結束6年來首位南韓總統對中國的國是訪問。訪中最後一天，他在上海面對媒體詢問時，直言近期升溫的中日緊張情勢，南韓立場十分審慎。
李在明表示：「我們認為與日本的關係，和與中國的關係同樣重要。」但隨後也坦言：「然而，我們目前的行動能力非常有限。」外界解讀，這番話反映出他有意避免直接介入中日衝突，刻意保持戰略距離。
當被問及南韓是否可能出面調停中日對立時，李在明更直白回應：「如果無故介入紛爭，最終可能兩邊都不討好。」清楚說明他不願選邊站、也不願成為衝突一方的立場。
習要南韓「選擇正確一邊」 李在明淡化解讀
李在明訪中期間，與中國國家主席習近平舉行90分鐘會談。習近平當面表示，「世界正經歷重大變局與動盪」，並呼籲中韓「必須堅定站在歷史正確的一邊，做出正確的戰略選擇」。中方談話被外界解讀為，試圖在中日因台灣議題對立之際，拉攏南韓與中國站在同一陣線。
對此，李在明事後回應，他將這段話理解為「儒家式的表述」，「意思是要正直地生活、好好做人」，刻意淡化其中的地緣政治意味。
這場中日對立的導火線，正是日本首相高市早苗日前在國會談及，若中國對台灣進行海上封鎖，日本自衛隊可能依集體自衛權出動，引發北京強烈反彈。
訪中行程的歷史象徵 李在明臨時前往魯迅公園
在訪中行程最後階段，李在明原本僅規劃參觀上海大韓民國臨時政府舊址，隨後返國。不過，他在現場臨時提議前往上海魯迅公園，緬懷南韓抗日獨立運動家尹奉吉，隨後才啟程返國。
李在明8日在社群平台發文指出，魯迅公園正是尹奉吉「向世界莊嚴宣示祖國主權與民族尊嚴」的地方。他形容，來自弱小國家的青年，勇敢對抗以侵略與掠奪為特徵的帝國主義秩序，其義舉「徹底改變了東亞近現代史的走向」，不僅促使中國政府正式承認大韓民國臨時政府，也讓分散各地的獨立運動力量重新凝聚。
李在明也表示，歷史傷痕尚未癒合，在國際秩序劇烈變動之下，更需要「超越強權邏輯」，以尊重與合作取代對抗。
尹奉吉是誰？李在明此舉的政治訊號
尹奉吉是南韓重要的抗日獨立運動家，1932年在上海虹口公園（今魯迅公園）向日軍投擲炸彈，造成多名日本軍政高層死傷，包括被視為侵略朝鮮元兇的白川義則大將。
事後，尹奉吉遭日方逮捕並判處死刑，在石川縣金澤日軍基地遭槍決，年僅24歲。蔣介石當年更親筆獻詩盛讚其義舉，稱其「取義成仁，永垂不朽」。
而李在明在中日關係高度敏感之際，選擇前往緬懷尹奉吉，一方面呼應韓中共享的抗日歷史記憶，另一方面也避免直接捲入當前台灣議題與中日軍事對立，展現其精心拿捏的「走鋼索外交」策略。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
物價失控、伊朗百城爆抗議 民眾發文挺示威竟受情報員電話威脅
丹麥數據打臉中俄威脅理由！川普覬覦格陵蘭 竟自曝是「心理」需要
逮馬杜洛推手、川普的翻譯機！曾和川普競爭對罵的盧比歐怎爬上團隊核心
美突襲委國、鎖定格陵蘭 馬克宏批川普背離盟國：台灣是否會陷危機？
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 65
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 5
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 57
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 30
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前 ・ 1
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 145
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 29
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
韓國隊地獄賽程！地獄級「晚接早」先戰日本！不到12小時後再遇台灣隊
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽C組預賽將於3月5日在日本東京巨蛋開打，同組別的日本、韓國、台灣隊亞洲三國棒球強權加上澳洲和捷克，要爭搶只有2個名額的晉級門票！賽程方面，地主日本隊擁有優勢都是晚場，而台灣、韓國都有「晚接午」賽程，其中又以韓國賽程最「硬」，晚場打晚日本後日午場再對台灣，堪稱是「地獄級」安排。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 16
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 70
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
【新股賺紅包1】年終紅包10萬自己賺！10檔新股3大股市名師最看好長廣、大東電
2026年一開春，新股抽籤（IPO申購）市場熱度升溫，年初已有約10檔新股陸續開放申購，吸引不少投資人搶進「自己賺年終紅包」。《Yahoo股市》專訪三大股市名師，選出心目中最佳新股黑馬，比對重疊標的發現，長廣（7795）、大東電（1623）最獲分析師青睞，其中長廣預估抽中1張上看13.7萬元，原因也同步出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 2
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 37
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5