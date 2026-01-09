和習近平自拍、赴魯迅公園悼念抗日義士 「不選邊站」李在明13日將訪日

國際中心／蒲世芸報導

南韓總統李在明本周才結束對中國4天3夜的國是訪問，期間還和習近平夫妻自拍，意圖凸顯兩國關係融洽。

接下來他即將啟動對日外交行程。韓聯社9日報導，李在明將於13至14日赴日本奈良縣訪問，與日本首相高市早苗舉行會談，持續推動韓日「穿梭外交」。此行正值中日關係因台灣議題持續惡化之際，李在明的外交態度與表態，也因此格外受到關注。

李在明才結束與習近平會晤，接下來即將赴日會高市早苗。（圖／翻攝自李在明臉書）

此行將為李上任後第5度與日會談

根據青瓦臺說法，李在明是應高市早苗邀請展開訪日行程。奈良縣不僅是高市的故鄉，也具有高度象徵意義。李在明去年10月底在慶州出席亞太經合會（APEC）峰會、與高市首度會談時，就曾主動表示，希望「依穿梭外交精神，下次能親自訪日，地點最好就在奈良」。

青瓦臺表示，李在明將於13日下午抵達奈良，與高市舉行韓日領袖會談與晚宴；14日則會出席交流活動並與僑民座談後返國。這是李在明就任以來的第5次韓日領袖會談，也是高市就任後，雙方兩個半月內第2度會晤。

中日對立加劇 李刻意保持距離

此次訪日行程前夕，李在明剛結束6年來首位南韓總統對中國的國是訪問。訪中最後一天，他在上海面對媒體詢問時，直言近期升溫的中日緊張情勢，南韓立場十分審慎。

李在明表示：「我們認為與日本的關係，和與中國的關係同樣重要。」但隨後也坦言：「然而，我們目前的行動能力非常有限。」外界解讀，這番話反映出他有意避免直接介入中日衝突，刻意保持戰略距離。

當被問及南韓是否可能出面調停中日對立時，李在明更直白回應：「如果無故介入紛爭，最終可能兩邊都不討好。」清楚說明他不願選邊站、也不願成為衝突一方的立場。

習要南韓「選擇正確一邊」 李在明淡化解讀

李在明訪中期間，與中國國家主席習近平舉行90分鐘會談。習近平當面表示，「世界正經歷重大變局與動盪」，並呼籲中韓「必須堅定站在歷史正確的一邊，做出正確的戰略選擇」。中方談話被外界解讀為，試圖在中日因台灣議題對立之際，拉攏南韓與中國站在同一陣線。

對此，李在明事後回應，他將這段話理解為「儒家式的表述」，「意思是要正直地生活、好好做人」，刻意淡化其中的地緣政治意味。

這場中日對立的導火線，正是日本首相高市早苗日前在國會談及，若中國對台灣進行海上封鎖，日本自衛隊可能依集體自衛權出動，引發北京強烈反彈。

李在明訪中行程中，臨時決定前往緬懷南韓抗日獨立運動家尹奉吉。（圖／翻攝自李在明臉書）

訪中行程的歷史象徵 李在明臨時前往魯迅公園

在訪中行程最後階段，李在明原本僅規劃參觀上海大韓民國臨時政府舊址，隨後返國。不過，他在現場臨時提議前往上海魯迅公園，緬懷南韓抗日獨立運動家尹奉吉，隨後才啟程返國。

李在明8日在社群平台發文指出，魯迅公園正是尹奉吉「向世界莊嚴宣示祖國主權與民族尊嚴」的地方。他形容，來自弱小國家的青年，勇敢對抗以侵略與掠奪為特徵的帝國主義秩序，其義舉「徹底改變了東亞近現代史的走向」，不僅促使中國政府正式承認大韓民國臨時政府，也讓分散各地的獨立運動力量重新凝聚。

李在明也表示，歷史傷痕尚未癒合，在國際秩序劇烈變動之下，更需要「超越強權邏輯」，以尊重與合作取代對抗。

尹奉吉是誰？李在明此舉的政治訊號

尹奉吉是南韓重要的抗日獨立運動家，1932年在上海虹口公園（今魯迅公園）向日軍投擲炸彈，造成多名日本軍政高層死傷，包括被視為侵略朝鮮元兇的白川義則大將。

事後，尹奉吉遭日方逮捕並判處死刑，在石川縣金澤日軍基地遭槍決，年僅24歲。蔣介石當年更親筆獻詩盛讚其義舉，稱其「取義成仁，永垂不朽」。

而李在明在中日關係高度敏感之際，選擇前往緬懷尹奉吉，一方面呼應韓中共享的抗日歷史記憶，另一方面也避免直接捲入當前台灣議題與中日軍事對立，展現其精心拿捏的「走鋼索外交」策略。

