和胡瓜說法不同步！ 民視曝《綜藝大集合》主持合約還在協議

胡瓜12日出席記者會時，突然鬆口已經錄製《綜藝大集合》最後一集，內容將於明年（2026）一月播出，告別主持24年的節目。然而，民視稍早做出回應，說法與胡瓜並不同步。

《綜藝大集合》。（圖／民視）

胡瓜表示，2年前與民視發生合約問題，但雙方沒有鬧翻，只是自己沒有要續約，現在合約協調與製作單位大藝娛樂無關，「大集合就錄到1月31日。」同時否認民視要他降價主持費一說。

胡瓜口中的「錄製最後一集」是否意味著《綜藝大集合》走入歷史？民視稍早回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」針對合約協調的部分，雙方說法有些許出入。

廣告 廣告

另一方面，胡瓜去年到華視做除夕特別節目，因而才促成了新節目《週末最強大》，民視今年四、五月曾來找過，希望他回民視主持除夕特別節目，但胡瓜表示，華視早已經說要續作，因此無法答應。民視轉而希望胡瓜主持兩小時的運動會，胡瓜則說：「需要華視同意才可以，獲得華視同意後，我才可以去做運動會。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導