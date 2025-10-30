和范姜彥豐連洗澡都一起！粿粿昔「1句玩笑」被挖出 網驚呆：一語成讖

娛樂中心／張尚辰報導

男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，引發網友們熱議。就有網友翻出之前兩人一起上節目的片段，當時粿粿和范姜彥豐表示，他們不管做什麼事都一起，就連洗澡也不例外，結果下一秒，粿粿馬上開玩笑說，「好像要有一些自己的空間，從今以後我們就分開」，讓網友傻眼直呼「一語成讖！」

網友在Threads上貼出兩年前粿粿和范姜彥豐一起上實境節目《我們戀愛吧》的片段，影片中，粿粿說兩人不管做什麼事都會一起行動，這樣才有一起完成事情、互相有個伴的感覺，就連洗澡也不例外。

粿粿（左）曾在節目中表示，夫妻倆不管做什麼事都一起，就連洗澡也不例外。（圖／翻攝自電通娛樂YouTube頻道）

粿粿（左）下一秒立刻改口，稱需要自己的空間。（圖／翻攝自電通娛樂YouTube頻道）

但隨後，粿粿馬上補說，覺得即使是夫妻，好像還是需要有一些自己的空間，所以開玩笑地說道，「從今以後我們就分開！」范姜彥豐立刻「欸！」了一聲，表示自己不同意。

如今，爆出粿粿婚內出軌的消息，在重新回去看這個片段，讓不少網友紛紛表示，粿粿是不是早有預謀，紛紛留言討論「一語成讖！」、「誰會這樣講話，超詭異」、「用開玩笑的口吻講出最殘忍的心裡話」、「一般不可能和另一半開這種玩笑，而且還是上鏡頭」、「原來在偷偷抱怨埋下伏筆」。

回顧整件事情，范姜彥豐昨日發出一段長達9分鐘的影片，控訴粿粿自從年初和王子一行人自美國旅遊回來後，整個人就變得很冷淡，時常早出晚歸，甚至最後直接不回家，就連去哪、做什麼也不會和他報備。

直到范姜彥豐看見粿粿和王子出軌的證據，和粿粿攤牌後，對方還是矢口否認，眼看談判破裂，他最終才決定說出真相，捍衛自己的權益。

