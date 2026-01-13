和蔣萬安「我是台灣人」不同調？鄭麗文：台灣中國彼此包容

鄭麗文強調，自己土生土長在台灣長大，包括她在內當然是台灣人，但這並不抵觸，也並不妨礙我們也都是中國人。(呂筱蟬攝)

台北市長蔣萬安日前重申強調「我是台灣人」，與國民黨主席鄭麗文的「我是中國人」看法不同調，對此鄭麗文今日受訪時說，「這沒有不同調，這是完全同調的！」，她宣稱民進黨在20、30年刻意帶風向把身分認同政治化，把很自然文化歷史的認同也高度政治化，台灣跟中國並不是互相抵觸、對立的概念，應該是彼此包容的

鄭麗文強調，自己土生土長在台灣長大，包括她在內當然是台灣人，但這並不抵觸，也並不妨礙我們也都是中國人，這應該是一個包容的概念，把這種身分的認同高度政治化，而且狹隘、排外，或者是對外非常封閉、排斥性的概念，無助於今日台灣社會的成長。

她提到，任何的文化身分認同，都應該是包容的、開放的認同，不應該把它變成是一個用來做政治仇恨操作的工具，這是不健康的。所以蔣市長的身分認同當然跟她，而且跟大多數正常的台灣人，或者是中華民國國民的認同，應該都是一樣的。

