和藍不同調！黃國昌不期待賴清德國情報告：我比較率直…他在總統府就好

總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，國民黨認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民眾黨主席黃國昌今（29）日嗆，毫無期待，如果賴清德只是片面政治宣傳，不肯面對國會議員問題，「我比較率直地說」，如果只是這樣就留在總統府自己開記者會就好。

黃國昌今天出席「極端氣候下跨域整備與韌性強化論壇」接受媒體聯訪。對於國民黨擬邀請賴清德到立法院做國情報告，黃國昌稱，老實說他的態度沒有改變，「就是毫無期待」。他嗆，如果來國會只是片面進行賴清德要講的政治宣傳，不肯面對國會議員相關問題的回答，這樣的宣傳到底有什麼意義，「自己留在總統府裡面開記者會就好啦」。

黃國昌表示，提醒大家2024總統大選時候賴清德是怎麼說的，願意到國會進行國情報告而且接受立法委員的諮詢，他們後來強調是諮詢不是質詢，但不管是諮詢還是質詢，「賴清德你只要回答一個問題就好了，你2024年做的承諾為什麼跳票？可以這樣騙票喔？」等到選到總統以後才說只願意來立法院宣講，不願意面對問題，「我比較率直地說」，如果只是這樣就留在總統府自己開記者會就好。

黃國昌說，雖然知道國民黨立委林沛祥等立委有提出這樣的思考，但他可以很明確告訴大家，民眾黨立場從來沒改變過，要來立法院可以，請賴清德履行承諾，要不然請賴清德公開跟2300萬人民道歉，說2024年總統大選說了謊話。

至於2027中國武統爭議，黃國昌也嗆賴清德，有必要說清楚講明白，一個總統該做的事情是解決問題，不是製造問題，一個總統該扮演的角色是讓人民安心，不是讓人民恐慌。他稱，「賴總統的發言造成軒然大波，造成台灣民心動盪，賴總統難道不應該出來說清楚講明白嗎？」

黃國昌又說，如果賴清德真的認為2027年中共要武統台灣，那只有一個簡單的問題，花那麼多錢跟美國進行軍購，2027以前會全部交貨嗎？如果沒辦法那付這些錢到底在哪裡？台灣人被當成盤子嗎？付了錢拿不到東西，政府怎麼會軟弱成這樣子？

