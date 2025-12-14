和藹老奶奶竟是狠人 連環騙走多家銀行9.35億！逃7年FBI沒輒

瑪麗謊稱是麥克唐納家族繼承人，藉此騙取加州多家金融機構鉅資，得手超過3千萬美元。（示意圖，pixabay）

最近，美國聯邦調查局（FBI）拋出了一張令人跌破眼鏡的通緝照片，一位高齡74歲、外表看來極度和藹可親的老奶奶，竟然是涉嫌在加州多處金融機構進行驚天詐騙的要犯。她自稱是「麥克唐納飛行器公司」的家族繼承人，利用這個假身分，成功地從各家銀行和其他組織手中騙走了將近3,000萬美元（約9.35億新台幣），金額之大令人咋舌。

一年內連續詐騙多家銀行

這位被FBI鎖定的通緝犯名叫瑪麗‧卡羅爾‧麥克唐納（Mary Carole McDonnell），出生於1951年。她主要活躍在洛杉磯郡和橘郡一帶，為了取得銀行的信任，她編造自己身為麥克唐納家族後代的背景，並謊稱自己可以動用一筆高達8,000萬美元（約24億新台幣）的祕密信託基金。調查報告揭露，她從2017年7月到2018年5月期間，精心策劃了一系列令人難以置信的金融詐欺和盜用身分行動。

老太太如何騙倒銀行得手鉅款？

麥克唐納的厲害手腕在於她不僅創造了假身分，還曾是伯班克一家名為「Bellum Entertainment LLC」製作公司的執行長。她巧妙地利用這個高階職務的形象，為自己塑造了無懈可擊的權威感與信譽，靠著這層光環成功從「加州銀行」（Banc of California）騙取1,470萬美元（約4.58億新台幣）的巨款，隨後如法炮製對其他金融機構詐騙，得手超過1,500萬美元（約4.67億新台幣）。

瑪麗遭FBI通緝7年，目前依舊逍遙法外。（翻攝X@AntiLegacyMedia）

潛逃７年人間蒸發

這位高齡詐欺犯早在2018年12月，就被美國加州中區地方法院發布了聯邦逮捕令，罪名包括銀行詐欺與重大身分盜用。然而，她至今仍未落網，逍遙法外，根據描述，這名在逃的白人女性，身高約170公分，體重約66公斤，留著金髮、藍眼睛，右膝上有一道清晰的疤痕。執法單位推測她可能早已溜出國外，讓FBI要找到她簡直難上加難。

