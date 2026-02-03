和袁惟仁最後合唱〈夢一場〉 方宥心揭他私下暖舉：像暖心的爸爸

方宥心、黃嘉千今出席全民大劇團活動。（圖／林俐瑄攝）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於昨（2）日傳出病逝消息，震撼演藝圈。黃嘉千與方宥心今（3）日出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會，談及這位多年好友與恩師，言談中充滿不捨。黃嘉千透露曾親自前往探視，當時袁惟仁尚有反應；而曾是「星光四班」的方宥心，則感念袁惟仁如父親般的溫暖鼓勵。

黃嘉千與袁惟仁相識多年，淵源深厚，曾在《決戰星世代》等節目中有合作搭檔。她受訪時提到，在袁惟仁剛從上海回台治療初期，曾與多位圈內好友一同前往探望。黃嘉千回憶：「那時候他的狀況還滿好的，我握著他的手，跟他說說話。」她表示，當時小胖老師對朋友的關心是有反應的，大家都希望他能康復。

對於好友驟逝，黃嘉千表示相當意外與難過，目前尚未聯繫袁惟仁的家人，並體貼地說：「這種時候不方便透露太多，也不好意思打擾家人。」她提到，袁惟仁的姊姊會主動告知大家狀況，她心中盼望未來能再以不同形式相遇，也祝福袁惟仁家人。

而在《超級星光大道》出身的方宥心，昨晚在排練場休息期間得知袁惟仁過世，心情深受衝擊。她語帶哽咽表示：「可能還需要一段時間來消化這件事，我會把以前比賽時的點點滴滴，好好收進心裡面。」

方宥心表示，袁惟仁對所有「星光幫」選手而言，就像是一位暖心的爸爸。當評審的他，在電視螢幕前留下的經典名言是「加油，好嗎？」但私下對待參賽者卻非常溫柔，總是鼓勵著他們，並用幽默的態度帶領後輩，方宥心說：「當我們遇到撞牆期、有心魔時，他私下總是要我們別想太多、不要緊繃。」

她最後一次與袁惟仁同台，是2010年在南港展覽館的《超級星光演唱會》，當時她與幾位選手一起上台演唱袁惟仁的代表作〈夢一場〉。

