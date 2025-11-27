和解就能免重刑？婦團怒批高院輕判黃子佼

藝人黃子佼透過非法平台，付費購買並持有2259部未成年性影像影片，二獲判緩刑。（報系資料照）

藝人黃子佼透過非法平台，付費購買並持有2259部未成年性影像影片，一審依違反《兒童及少年性剝削防制條例》被判處有期徒刑8個月，並獲緩刑4年。現代婦女基金會認為，緩刑不僅未能實質對加害者施以與其行為相稱的懲罰，更向社會傳遞了極度危險的訊息：只要達成和解、金錢賠償，就可以卸除所犯重大兒少性剝削的責任，更對於蠢蠢欲動的犯罪社群釋放出錯誤的訊息。

現代婦女基金會表示，犯罪就是犯罪，無論修法前後，購買、持有大量兒少性影像的行為本質就是重大兒少性剝削。黃姓藝人卻因行為「剛好發生在舊法期間」而逃過重刑，已經享有極大的法律寬縱。然在此情況下，他卻仍試圖以「適用舊法」為藉口試圖淡化自身罪責，實在令人憤怒，也對所有被害者極不公平。

黃子佼於判決前夕，公開聲明強調已與提告的 37 名被害人「全數和解」，並以近乎「代言」的口吻表示所有被害人皆已原諒，試圖利用被害者立場作為公關操作的工具。現代婦女基金會質疑，其餘上千名受害者的處境與傷害迄今無從得知，竟以「受害者也同情他」的說法，指稱社會「過度放大」他的加害情節。黃先生不但無權替受害者發聲，更不該以受害者之名為自己卸責。這種挪用受害者立場替自己辯護的行為，是對所有影像性暴力受害者的再次侵害。

現代婦女基金會強調，性剝削平台能夠存在，全仰賴付費購買者創造的市場需求。平台「客製化」的商業模式，靠的正是購買者對性剝削產業鏈的資金挹注。從拍攝者、平台營運者、付費購買者到下載轉傳者，構成完整的剝削共犯結構。只要有需求，剝削就會持續。

現代婦女基金會指出，現今尚有大批成人非法性影像遭散布，對被害者造成嚴重侵害，但現行法對於持有、購買者卻無任何約束，呼籲將成人非法性影像持有、購買行為納入處罰，檢警單位持續追查性剝削平台所有付費會員的責任，司法單位應正視受害者傷害、不輕縱加害者。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

