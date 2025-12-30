和解後又出事？女童母親再發聲 賴瑞隆辦公室回應了

民進黨立委賴瑞隆8歲兒子捲入校園衝突爭議，27日賴瑞隆召開記者會並拿出與對方家長的共同聲明，定調此案為孩子踢足球衝突而非霸凌，且雙方已和解。未料29日女童母親受訪時強調「我們處理的是孩子的事情，不是政治」，家屬友人更批評「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，引發外界關注。對此，賴瑞隆辦公室也做出回應。

賴瑞隆向女童母親道歉。（圖／資料照）

有意角逐下屆高雄市長的賴瑞隆，其子日前捲入校園爭議後，27日三度出面說明。賴瑞隆當時強調，事件起因為踢足球時發生的衝突，並非外界所稱的霸凌，且已與女學生家長充分溝通、達成和解。雙方共同發表聲明，內容包含三項重點：此案為衝突事件非霸凌、呼籲外界停止對孩子貼標籤、部分媒體報導與事實不符盼能更審慎看待校園事件。外界原以為事件就此告一段落。

賴瑞隆27日再召開記者會說明，並拿出雙方家長共同聲明呼籲，勿再將本案用「霸凌」去定義，強調此案單純為孩子間踢足球衝突，雙方已經和解。（圖/資料照）

然而29日有媒體報導指出，女童家屬友人怒批，賴瑞隆把「雙方家長和解」直接解讀為「該校校園內不存在霸凌行為」，實為倒果為因，與實際處理過程並不相符。該友人表示，「和解不代表事情沒發生，更不等於傷害不存在」，更讓女童家屬傻眼直呼「真的有點被出賣的感覺」。

女童母親接受媒體訪問時表示，不打算再針對每一個說法反駁或爭辯，既然選擇和解，代表事件告一段落。她意有所指說，對方家長不管為工作或政治需要，後續如何表述，他們無法控制，每個人都要為自己行為負責，每個人心中都有一把尺，公道自在人心。

女童母親強調，選擇和解就是不要再延伸更多傷害，「我們處理的是孩子的事情，不是政治」。她並重申，和解並非退讓，而是基於對孩子未來的考量，剩下的，就交給社會公評。

對此，賴瑞隆辦公室回應，任何回應已在雙方聲明表達很清楚，也期盼外界尊重雙方家長的共同聲明與事實基礎。

