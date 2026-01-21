和解一個月後......初判表突遭手動修改「無責變全責」 內湖警坦承疏失

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員張斯綱揭露，日前北市發生一起離譜交通事故文書處理爭議，一名劉姓男子發生交通事故後被警方初判無肇責，也進行和解，未料對造保險公司卻在一個月後拿著被手寫塗改過，且蓋有警章的初判表索賠，劉男還被改判全責。張斯綱批評此案未依照程序，要求徹查。轄管此案的內湖分局坦承錯誤指出，此案承辦人員未確實落實標準程序，但強調未發現關說、施壓等情事。

張斯綱指出，劉男於去年10月27日駕駛自小客車行經台北市內湖區舊宗路與民權東路六段路口時，與對造廖姓駕駛發生交通事故。依據警察局交通警察大隊於去年12月9日依《道路交通事故處理辦法》第10條完成的交通事故初步分析研判，明確指出對造廖姓駕駛因跨越行車導引線未注意其他車輛而有疏失；劉先生則被認定為「尚未發現肇事因素」，劉並依此具公文書效力結果，認定自身並無過失，與對方達成和解。

未料，劉先生卻於今年1月19日又接獲對造保險公司通知，要求負擔全額賠償責任，保險員出示一份與官方系統記載截然不同的初判表，文件上竟用原子筆直接將劉先生原本的「尚未發現肇事因素」字樣塗銷，並手寫改為「跨越行車導引線未注意其他車輛」，將肇事責任完全轉嫁給劉先生；而原本全責的對造也被手寫改為「尚未發現肇事因素」。

張斯綱指出，塗改處雖蓋有內湖分局處理員警職章，卻是在當事人毫不知情的情況下逕行變更，未經法定覆議程序，經證實也未即時同步更新至交大系統，是由員警私下塗改，警方還錯置交通事故現場圖，明顯違反《道路交通事故處理辦法》及行政程序法規。

張斯綱說，依據《道路交通事故處理辦法》及《車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法》規定，警方製作的初步分析研判表僅供參考，若當事人有疑義，法定救濟途徑是依《公路法》第67條規定，向管轄「車輛行車事故鑑定委員會」申請專業鑑定，由委員會依據現場跡證進行多方審查與判斷，而非由原承辦員警球員兼裁判，私下以手寫方式塗改公文書。他要求北市警局應立即立案調查，並提出檢討報告書，釐清是否涉及偽造公文及圖利他人。

內湖分局表示，民眾於1月13日前往內湖交通分隊，反應初判表內容疑有錯誤，承辦員警查證後更正，但未依規定循正式更正程序辦理，而以手寫塗改並核章方式，處置流程確有瑕疵。經調閱駐地監視器畫面及相關事證，確認民眾為親自至交通分隊申請更正，未發現有關說、施壓或餽贈等影響員警執法情事。

另有關交通事故現場圖上傳錯置部分，為事故處理人員系統操作疏漏所致，分局已於1月20日完成更正，報由交通警察大隊將正確事故現場圖及初步分析表函送雙方當事人，以維護民眾權益。

內湖分局表示，此案依規定從嚴究責，分別核予交通組長、交通分隊分隊長各申誡1次，事故分析人員申誡2次、事故處理人員申誡1次；後續也將加強覆核機制、教育訓練，使員警處理事故程序更臻完備。

內湖分局說，轄內交通事故處理量長期居全市前列，以去年為例，全般事故處理量逾萬件，勤務與文書作業負荷繁重。本案是在高業務量情況下，承辦人員未能確實落實標準作業程序所致的個案性疏失，將持續精進事故處理及文書作業品質，強化內部管控，確保各項作業均依法依規辦理，維護民眾權益與執法公信力。

