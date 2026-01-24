和談同時開火！俄軍396架無人機襲烏 基輔80萬戶斷電1死15傷

記者高珞曦／綜合報導

美國與俄羅斯、烏克蘭3方的談判代表還在阿拉伯聯合大公國舉行和談，俄軍這邊廂派出大量無人機空襲烏國首府基輔和哈爾科夫，引發烏國官方不滿。據悉，本次空襲造成至少1死15傷，哈爾科夫還有2處醫院遇襲。

俄軍396架無人機空襲烏克蘭首都基輔，街頭可見巨大火焰吞噬物品。（圖／路透）

據《衛報》報導，烏國空軍統計，俄軍本次出動396架無人機和飛彈攻擊，導致烏國約80％地區緊急停電，目前已造成至少120萬戶無電可用，基輔就佔了80萬戶，同時有6000棟建物失去暖氣系統，較日前增加約4000棟，而當中有許多用戶最近剛恢復供應暖氣。

廣告 廣告

據基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）說，該次攻擊範圍至少涵蓋4個區域，包含1處醫療機構。

基輔多地區斷電、斷水、斷暖氣，而現在基輔晚間低溫零下13度。（圖／路透）

另基輔多地區也陷入斷水窘境，近期已有1940棟建物因接連空襲失去暖氣供應。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，目前已知1人死亡、4人受傷，其中3人已送醫救治，克里契科指出，「現在可能還不是最難的時候」。基輔市長辦公室統計，今年1月的電力危機已使基輔陷入大片黑暗，60萬居民不得不暫時離開這座城市。

報導也提到，基輔在2026年開年以來，已遭遇2波大規模夜間攻擊，上百棟住宅面臨斷電，有關單位不斷嘗試恢復電力和暖氣，而基輔現在夜晚氣溫只有攝氏零下13度。

美國邀俄烏雙方在阿聯酋舉行和談。（圖／路透）

此外，烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）也在2.5小時期間遭遇25架無人機攻擊，至少14人因此受傷。哈城市長切列霍夫（Ihor Terekhov）稱，無人機攻擊1間醫院、1棟提供流民避居的下榻點及1間婦產科醫院。

另據《路透社》，有消息人士指出，目前這次由美國主持斡旋、舉辦於阿聯酋阿布達比的俄烏和談第2天會議，已在稍早結束。目前官方尚未發布相關內容或會議結果。

延伸閱讀

亞馬遜大瘦身！第2波裁員掃走1.6萬人 高層：不會是常態

准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口

末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜