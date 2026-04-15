和談還沒眉目 川普稱伊朗戰爭「已快要結束」

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在美伊談判破局後，美國總統川普在接受採訪時表示，他認為伊朗戰爭已經快要結束，「非常接近尾聲了」。

川普稱伊朗戰爭已快要結束。（圖／路透）

川普在接受福斯商業頻道節目的採訪中表示，「如果我現在就撤離，他們需要20年才能重建那個國家。而且我們還沒完成。我們拭目以待。我認為他們非常渴望達成協議。」他並稱伊朗戰爭已經快要結束，「我的意思是，我認為它非常接近結束了。」

據美聯社報導，巴基斯坦正積極促成雙方舉行更多會談，川普週二表示，第二輪會談「可能在未來兩天內舉行」。一位不願透露姓名的美國官員隨後表示，目前尚未安排任何會談。第一輪會談未能就伊朗核問題達成協議，白宮表示這是雙方談判的癥結所在。雙方均未表示4月22日停火協議到期後將採取何種行動。

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