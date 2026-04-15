和談還沒眉目 川普稱伊朗戰爭「已快要結束」
在美伊談判破局後，美國總統川普在接受採訪時表示，他認為伊朗戰爭已經快要結束，「非常接近尾聲了」。
川普在接受福斯商業頻道節目的採訪中表示，「如果我現在就撤離，他們需要20年才能重建那個國家。而且我們還沒完成。我們拭目以待。我認為他們非常渴望達成協議。」他並稱伊朗戰爭已經快要結束，「我的意思是，我認為它非常接近結束了。」
據美聯社報導，巴基斯坦正積極促成雙方舉行更多會談，川普週二表示，第二輪會談「可能在未來兩天內舉行」。一位不願透露姓名的美國官員隨後表示，目前尚未安排任何會談。第一輪會談未能就伊朗核問題達成協議，白宮表示這是雙方談判的癥結所在。雙方均未表示4月22日停火協議到期後將採取何種行動。
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川普：伊朗局勢不影響川習會 習近平會給我大大的擁抱
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川普：習近平親自保證不向伊朗提供武器
美國總統川普(Donald Trump)今天(15日)表示，中國已同意不向其重要夥伴伊朗提供武器，並稱已獲中國國家主席習近平親自保證。 川普在社群平台發文指出：「他們已同意不向伊朗輸送武器。我幾週後到訪時，習近平會給我一個大大的擁抱。」他指的是預計5月14日至15日在北京舉行的川習峰會。 川普在接受福斯財經新聞網(Fox Business)專訪時也表示，習近平「基本上」已承諾不會提供伊朗武器。 川普說：「我聽說中國在向伊朗提供武器，這個消息到處都是。」 他補充說：「我寫信請他不要這麼做，他回信告訴我，基本上他沒有這麼做。」 中東戰事為全球兩大經濟體本已複雜的關係增添緊張。川習會原訂於3月舉行，但因中東戰事影響，川普決定延後訪中行程。 中國14日批評美國對伊朗港口實施封鎖的行動「危險且不負責任」。習近平並表示，北京將在推動中東和平方面發揮「建設性作用」。 中國是伊朗最大的貿易夥伴，也是其石油的主要買家。 在訪談中，川普也被問及中國近期對美國聯邦調查局(FBI)發動大規模網攻的報導。他未對此直接證實，但表示：「我們對他們也這麼做，他們也對我們這麼做。」 他並說：「中國就是中國，他們從來不好
【臺灣調查網】全球民調／美國 近半美國人憂川普已認知退化、其年齡不再適任總統
臺灣調查網記者許哲綱／綜合報導 川普上任以來政策總是反覆無常，尤其是自去年4月的關稅戰到近期的美伊戰爭，總總飄移不定的決策讓全球跟著受苦，美國民眾也開始對他的認知能力感到懷疑。根據最新發布的《經濟學人》與YouGov聯合民調顯示，48%的美國人認為川普正遭受輕微或顯著的認知退化，這項數據反映出選民對現任總統身心狀況的擔憂。 調查結果顯示，有35%的美國人認為...
川普最新表態「對伊朗戰爭結束」 范斯力拚達成重大協議
美伊局勢出現新變化，美國總統川普（Donald Trump）近日受訪語出驚人，稱美伊戰爭已結束；至於全球關注的第二輪談判，外媒傳出有機會在本週登場。而在軍事行動方面，美國雖已著手展開荷莫茲海峽的封鎖作業，但首日仍有8艘船通行。 川普想與伊…
伊朗軍方嗆封鎖紅海 外交部稱與美保持溝通
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NASA太空人將訪台！超狂背景網看呆：強到不像人
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川普荷姆茲海峽徵費遭批「瘋狂」 共和黨參議員：恐傷及台韓
圖／本報AI製圖（示意圖）商傳媒｜何映辰／台北報導美國總統川普（Donald Trump）近期考慮在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）向航經船隻徵收通行費，引發共和黨內部反彈。聯邦參議員湯姆·提利斯（Thom Tillis）嚴詞批評這項提案是「瘋狂的」，並警告將衝擊台灣與南韓等美國在亞洲的重要盟友。 根據《The Hill》週二（4月14日）報導，提利斯參議員表示，這項徵費措施「毫無道理可言」，本質上等同於「水上關稅」，對他而言是「瘋狂」且不合邏輯。他認為此舉將增加亞洲盟友的能源成本，這些國家極度依賴荷姆茲海峽供應能源。 提利斯強調，若美國僅因自身維護伊朗無核化的合法利益，而向台灣及南韓等貿易夥伴加收能源成本，這聽起來並不合理。他直指，屆時支付通行費的將是台灣和南韓的企業與民眾。 川普總統此前曾提出，徵收通行費是一種確保航道安全的方式，並稱美國將是「贏家」。他甚至討論過與伊朗建立「合資企業」共同向海上貿易收費的可能性。然而，據《The Hill》指出，川普總統近期已逐漸放棄徵收通行費的想法，轉而支持對伊朗港口實施海軍封鎖。此舉已引起國際社會關注，中國方面則稱對伊朗港口實施封
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美中關係升溫？川普爆料：中國不再向伊朗供武 支持開放荷姆茲海峽
美國總統川普周三 (15 日) 在社群媒體平台 Truth Social 發文表示，中國對於美方「永久開放荷姆茲海峽」的決定感到相當滿意，並稱此舉不僅有利中國，也有助於全球能源供應穩定。他強調，當前局勢「不會再度發生」，並透露中國
美若繼續封鎖港口 伊朗軍方揚言阻擋紅海等重要航道
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施壓伊朗？川普才稱戰爭快結束 再增「數千美軍」到中東
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加徵50％關稅威脅！川普叫中國「別給伊朗武器」 習近平回信了
美國總統川普透露，曾寫信給中國國家主席習近平，要求不得向伊朗提供武器支援，習近平隨後已回信，並在信中明確表示中國並未向德黑蘭當局供應任何物資。這項互動正值川普上週祭出強硬恫嚇之後，他當時威脅若有任何國家給伊朗武器，美國將立即對其徵收50％懲罰性關稅。
(影) 伊朗巴斯基部隊接連遇襲! 檢查站反成打擊目標 「他」也被刺17刀身亡
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美封鎖荷姆茲做給中國看？專家：台灣海峽別想了！
國際中心／李筱舲報導美國總統川普近日宣布將對經由荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）離開伊朗港口的船隻實施軍事封鎖，試圖切斷伊朗的石油經濟命脈，盼能藉此「扭轉局勢」，回應伊朗過去數週對荷姆茲海峽航運的封鎖行動。對此台灣總體經濟學家吳嘉隆發文指出，川普改變了對伊朗的策略，要讓伊朗變天，「最後會對台灣有意義」。
結束戰爭先決條件! 美、以強逼交出濃縮鈾 伊朗堅拒 普丁忍不住表態了
[Newtalk新聞] 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫 15 日接受《今日印度》報採訪時表示，俄國總統普丁準備重新考慮將伊朗濃縮鈾運往俄羅斯的提議。 佩斯科夫稱，俄方曾準備從伊朗接收濃縮鈾，這原本可能是「不錯的解決方案」，但美方拒絕了這一提議。佩斯科夫還說，國際原子能機構從未證實伊朗有任何發展核武器的企圖。 另據《今日俄羅斯通訊社》 ( RT ) 報導，俄外長拉夫羅夫 15 日表示，俄方準備盡可能以伊方能夠接受的方式在解決伊朗濃縮鈾問題上發揮作用。 伊朗科學家在核設施內工作。 圖 : 翻攝自央視新聞 以色列國防部長卡茨當地時間 14 日發表聲明稱，2025 年以色列對伊朗發動的「12日戰爭」以及近期開展的軍事行動「摧毀了伊朗的核計畫及其製造核武器的能力」。卡茨說，「剩下的問題是濃縮鈾」。美國和以色列已將清除伊朗境內的濃縮鈾作為結束地區軍事行動的「先決條件」。 伊朗外交部發言人巴加埃當地時間 15 日在記者會上表示，伊朗在國際法框架下享有的合法權利是不可談判的。伊朗和平利用核能的權利，並不是任何人授予的，也不能在壓力或戰爭條件下被剝奪。這一權利源於伊朗作為《不擴散核武器條約》成員國所享有的權
范雲大翻車！批「鄭習會」申請民主基金會補助 陳以信狠打臉
針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用，申請由台灣民主基金會政黨補助款核銷，基金會董事之一的民進黨立委范雲今（16）日批評與民主人權無關要求撤案，也曾擔任民主基金會董事的前立法委員陳以信公開駁斥范雲說法。他指出，此項申請合乎規定並且循例辦理，民進黨不應酸葡萄心理沒事找碴，尤其民進黨屢將補助政黨外交的錢，花在舉辦各項國內活動上才應被檢討撤案。
不是盧秀燕！政治人物好感度「他飆破6成」居冠 媒體人點評：公子勢如破竹
2026九合一選舉倒數，各政黨縣市長人選提名作業進入最後階段，《美麗島電子報》近日公布最新民調顯示，力拚連任的台北市長蔣萬安，以超過6成的好感度居冠，大幅領先被視為藍營大母雞的台中市長盧秀燕。對此，媒體人錢怡君今（15）日在臉書引述相關民調，直呼「蔣公子勢如破竹」，此外她也對比藍綠白三黨的政黨支持度，並標註「各人造業各人擔」的標籤。政治人物好感度誰最高？民眾......
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國民黨網內互打！徐巧芯嗆組發會「就是坨屎」 黨內回嗆：她也是被「生物雜質」提名的
國民黨新北市汐金萬選區今（16）日民調結果出爐，由青年部前主任蕭敬嚴勝出，但因其已經被停權一年，因此能否參選引爆爭議，立委徐巧芯更痛批組發會「就是一坨屎」。對此，黨內人士冷諷說，徐巧芯也是被「生物雜質」提名的，蕭敬嚴還能申訴，就像民眾黨前主席柯文哲還有二審，難道一審10年以上就宣告他不能選總統了嗎？這不是有法律常識就知道嗎？蕭敬嚴提名案引發黨內爭議，當時痛斥......