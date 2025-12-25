和談陰影下迎耶誕 基輔街頭的節日與盼望

（中央社記者陳彥婷基輔25日專電）耶誕節前夕，戰火未歇的烏克蘭首都基輔，街頭仍悄然浮現節日氣息。聖索菲亞廣場外豎立大型耶誕樹，攤販販售熱紅酒與香料熱飲，年輕人唱起耶誕歌曲，並裝扮成象徵好運與豐收的動物或民族角色；部分餐廳也推出傳統甜穀物粥Kutia，讓節日氣味在寒冬中蔓延。

對不少烏克蘭人而言，12月25日的耶誕節仍屬近年才逐漸建立的傳統。今年是基輔將耶誕節從俄羅斯東正教的1月7日改至12月25日的第3年，象徵在宗教與文化上逐步脫離莫斯科東正教體系，轉向與西方接軌。

廣告 廣告

在戒嚴與宵禁限制下，基輔的聖米迦勒金頂修道院 （St. Michael's Golden-Domed Monastery）24日仍舉行彌撒，時間提前至下午5時。上百名民眾攜家帶眷前來，點燃蠟燭，在昏黃燭光中接受祝福。

民眾古爾娜拉（Gulnara）表示，如今的耶誕節別具意義。她回憶，過去1月的慶祝多是沿襲蘇聯時期的習慣，「只是大家都這樣過」，並未真正理解其內涵。戰爭爆發後，她開始重新思考文化與價值，也希望為家人建立更有意義的傳統。

卡佳（Katya）則說，她的家庭過去幾乎不過耶誕節，直到近年社會開始重新討論哪些文化屬於烏克蘭自身，才意識到節日的重要性。今天才開始裝飾耶誕樹，她不覺得太晚，「真正太慢的，是我們才試著把自己從蘇聯舊時代拉開」。

戰爭的現實仍籠罩節日。對於烏媒今披露總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出20點的和談條款，包括烏東地區撤軍並設立由國際第三方協調的「非軍事區」，多名受訪者表達保留。伊利亞（Illia）指出，過去已有協議遭違反的經驗，因此不會輕易相信承諾。卡佳則認為，相關說法更多是政治訊號，「表示我們願意談判」，但不期待短期內出現成果。她強調，任何涉及領土的決定，都不應忽視前線軍人的犧牲。

談及國際安全保障，古爾娜拉直言，過去的布達佩斯備忘錄缺乏實際效力，讓她對未來任何承諾保持警惕。她認為，新的安排必須真正能運作，而非流於形式。

戰爭將邁入第4年，古爾娜拉說，自己的心態比兩年前平穩，烏克蘭人也逐漸展現心理韌性，但她強調，「我不想要不計代價換來的和平」。

在耶誕節這天，願望顯得格外樸實。伊利亞說，自己因戰事從札波羅熱州（Zaporizhzhia）搬到基輔，家人仍住在距前線15公里，「我希望能盡快把他們接走」。卡佳盼望能有平靜的夜晚，以及正義的和平。古爾娜拉最後說，無論未來多艱難，「如果能保留7至8成烏克蘭的利益，也許已是奢望」，她最後補上一句，「更希望的是，我們的人民能健康長壽，不要再有人死去」。（編輯：田瑞華）1141225