和談鬧醜聞! 美媒曝川普用烏土地換俄能源發大財 「他」沒官職竟也在列....

美國國務卿盧比歐在邁阿密的代表團會議上表示，美烏雙方在確保烏克蘭獨立與安全方面「已走完一半路程」，並形容當前對話是關於烏克蘭「未來、安全、繁榮與重建」的重要進展。 圖:翻攝自X帳號@visionergeo

[Newtalk新聞] 克里姆林宮消息人士披露，俄羅斯總統普丁預計於下週初在莫斯科會見美國代表史蒂夫‧維特科夫（Steve Witkoff）。兩人將就近期流傳、被指「有利俄方」的 28 點投降計畫進行討論。消息指出，維特科夫此行將向普丁說明該計畫最終無法推動的原因。

普丁隨後將於 12 月 4 日至 5 日訪問印度，進行既定雙邊外交行程。

克里姆林宮消息人士披露，俄羅斯總統普丁預計於下週初在莫斯科會見美國代表史蒂夫‧維特科夫（Steve Witkoff）。 圖:翻攝自X帳號@NSTRIKE1231

另一方面，美國與烏克蘭近期也同步展開高層磋商。美國國務卿盧比歐在邁阿密的代表團會議上表示，美烏雙方在確保烏克蘭獨立與安全方面「已走完一半路程」，並形容當前對話是關於烏克蘭「未來、安全、繁榮與重建」的重要進展。

烏克蘭總理顧問烏梅羅夫（Rustem Umerov）亦指出，基輔方面期待一次「富有成果」的會議，並強調烏克蘭人民希望結束戰爭，但「和平的方式必須確保國家主權、獨立及長期繁榮」，避免未來重新爆發衝突的風險。

《路透社》報導，美國總統川普的親信圈正與烏克蘭高層展開另外一條外交溝通管道。包含盧比歐、前官員約翰·維特科夫以及川普女婿賈里德·庫許納（Jared Kushner）在佛羅里達州與烏克蘭代表團會面。

美國總統川普的親信圈正與烏克蘭高層展開另外一條外交溝通管道。包含盧比歐、前官員約翰·維特科夫以及川普女婿賈里德·庫許納（Jared Kushner）於本週日在佛羅里達州與烏克蘭代表團會面。 圖:翻攝自X帳號@nexta_tv

會談形式尚未公開，但知情人士透露，軍事援助、戰後安全保障與美方版本的和平框架將是核心議題。

與此同時，由於烏克蘭總統府幕僚長安德烈·葉爾馬克（Andriy Yermak）近期遭到撤換，烏克蘭軍事情報局（GUR）局長基里洛·布達諾夫（Kyrylo Budanov）已接手對美磋商事務，並於近日啟程前往華盛頓。

烏克蘭軍事情報局（GUR）局長基里洛·布達諾夫（Kyrylo Budanov）已接手對美磋商事務，並於近日啟程前往華盛頓。 圖:翻攝自X帳號@Bricktop_NAFO

多家美國媒體亦指出，川普陣營與其金主網路正私下討論在制裁解除後重新進入俄羅斯能源市場的可能性。

《華爾街日報》引述消息稱，川普兒子的好友、金主金特里·比奇（Gentry Beach）正與俄羅斯天然氣巨頭諾瓦泰克（Novatek）洽談，計畫收購「北極LNG」9.9% 股權，前提是美俄關係改善並取消制裁。

另有消息指出，埃克森美孚（ExxonMobil）高層尼爾·查普曼（Neil Chapman）在卡達多哈與俄羅斯石油（Rosneft）執行長謝欽會面，探討重返薩哈林大型石油項目的可能性。

埃克森美孚、投資人托德·博利（Todd Boehly）等其他美國財團亦 reportedly 考慮收購已受制裁的盧克石油（Lukoil）部分資產。

分析人士認為，川普陣營對俄羅斯能源的興趣，可能是其急於推動美俄「和平計畫」的背景因素之一，引發外界對其外交動機的質疑。

