和賴清德的關係「沒問題」！陳亭妃喊不會脫黨：2026要大贏

2026年台南市長選戰備受矚目，民進黨內上演「憲妃大戰」，引發關注。陳亭妃近日接受專訪時表示，自己不會脫黨參選，「不能成為壓垮民進黨的最後一根稻草」，並否認與總統賴清德不合，「我跟賴總統一點問題都沒有」。

陳亭妃。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃7日接受網路節目《筱君台灣PLUS》專訪時表示，2022年台南市長與黃偉哲和國民黨立委謝龍介對戰時，藍白還沒合，可是現在藍白合的氣勢非常強，想要把反罷免的氣勢延續到2026，國民黨主席鄭麗文也喊出口號。如果我們沒有反省，檢討我們的下一步，或許就會中了他們的計，2026沒辦法穩住台南，甚至沒辦法穩住2028。

陳亭妃說，在這個關鍵時刻，我們不能再用舊思維，認為台南、高雄就是民進黨的，放一個西瓜都會當選。2022年黃偉哲對謝龍介的民調是7比3，但開票結果卻非如此。她認為，應重新找回人民的感動。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

談及民調，陳亭妃說，她對上謝龍介有壓倒性優勢，並指自己是謝龍介的天敵。黨內的部分，她則指出，最後就是用對比民調決勝負，目前民調的趨勢都差不多，沒有大幅度改變，最後要看誰才是最強候選人。

被問到與賴清德的關係，陳亭妃表示，「我跟賴總統一點問題都沒有」，並細數兩人過去共同作戰的經歷，「我永遠跟我們賴主席沒有什麼問題，主席所希望的一定是台南要有最強的候選人。」陳亭妃也說，若最後民調出現大變動，她也不會脫黨參選，「不可能成為壓垮民進黨的最後一根稻草」，屆時就是被提名的候選人要努力整合。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

最後，陳亭妃還說，自己保證會用生命保住台南，「2026我一定要大贏」。

