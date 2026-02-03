和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

金宣虎被爆出逃稅，掀起韓網討論。翻攝Netflix



南韓演藝圈近期頻爆逃漏稅風波，繼車銀優後，才剛憑藉《愛情怎麼翻譯？》翻紅的男神金宣虎竟也被捲入爭議，且他不只和車銀優同屬一間經紀公司，逃稅的手法也被爆料和車相似，皆涉嫌透過成立「一人空殼公司」的方式進行稅務規避，最重恐面臨2年以下有期徒刑。

根據韓媒報導，金宣虎於2024年1月成立個人法人公司「SH2」，並透過該公司收取部分演藝活動結算金。若以個人名義申報收入，包含地方稅在內，最高須繳納49.5%的所得稅；但若改以法人公司名義處理，僅需負擔最高19%的法人稅，兩者間存在明顯稅率落差。

廣告 廣告

金宣虎的前東家相關人士坦言，「只是依照演員要求進行入帳」，而現任經紀公司Fantagio則證實，法人設立後確實曾暫時自前公司收取結算金，使外界質疑金宣虎有意將高額個人收入轉為法人收入，以達到「收入迴避」效果。

爭議更大的部分則是，SH2並未完成「大眾文化藝術企劃業」的登記程序，卻仍收取結算金，已涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》。律師盧鍾煥指出，未登記法人收取相關款項的行為，已非單純行政疏失，而是被濫用的稅務規避手段，依法最重可處兩年以下有期徒刑。

儘管Fantagio解釋，SH2原本是為舞台劇相關活動而設立，目前已無實際運作，將著手註銷公司，但外界普遍認為，這樣一來，反而間接證實SH2缺乏實質業務，形同空殼公司。

和金宣虎同屬Fantagio的車銀優，近期也被爆出疑似透過家族的空殼公司逃漏稅，金額高達200億韓元，兩人被指控逃稅的手法十分相似，引起外界質疑。隨著金宣虎逃稅疑雲持續延燒，他與秀智合作、原定在今年上架的愛情劇《魅惑》後續動向，也因此備受關注。

更多太報報導

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」

逆向撞人聽到「要報警」！高雄清潔隊員暴走打老夫妻 遭路過學生鎖喉制伏

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」