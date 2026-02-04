和車銀優同手法！金宣虎遭爆成立「空殼公司」逃稅 最重可處2年徒刑

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

繼韓國男團ASTRO成員車銀優（本名李東敏）爆出逃稅爭議後，演員金宣虎近日也捲入相同風波。根據韓媒《京鄉體育》報導指出，金宣虎涉嫌以「空殼公司」方式進行稅務操作，若在未完成法定登記的情況下收取演藝結算金，恐已違反《大眾文化藝術產業發展法》，最重可處2年以下有期徒刑。

本月初，車銀優才被爆出疑似利用母親名下公司進行逃漏稅，涉案金額高達200億韓元（約新台幣4.7億元）。如今，同屬經紀公司Fantagio的金宣虎也被點名捲入類似爭議。據韓媒報導，金宣虎於2024年1月成立個人公司「SH2」，並疑似透過該公司收取部分演藝活動結算金。若以個人身分申報演藝收入，連同地方稅計算，最高稅負可達49.5%；但若改由公司名義列帳，適用的法人稅率上限僅19%，兩者有明顯稅率差距，也成為外界質疑的關鍵。

對此，Fantagio回應表示，SH2當初設立是為了舞台劇相關活動使用，目前已無實際營運，未來將辦理註銷。不過，有業界人士指出，該說法反而間接證實SH2符合「空殼公司」的特徵，缺乏實質業務內容。此外，SH2也被揭露並未完成「大眾文化藝術企劃業」的必要登記程序，卻疑似收取演藝相關結算金，已構成違反《大眾文化藝術產業發展法》的要件，最重可處2年以下有期徒刑。

