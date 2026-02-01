和車銀優同招！「金宣虎爆逃稅」 公司緊急回應：註銷中

南韓演員金宣虎近日憑藉韓劇《愛情怎麼翻譯？》知名度再上升。（圖／翻攝自金宣虎 IG）





近日憑藉和高胤禎主演化學反應滿分韓劇《愛情怎麼翻譯？》的演員金宣虎，今（1日）被爆出逃稅問題，並且和同公司剛被爆出稅務問題的車銀優意義，都是與經紀公司分開經營了家庭法人公司，對此，經紀公司Fantagio也做出回應。

根據韓媒報導，隸屬於經紀公司Fantagio旗下的男星金宣虎，目前和車銀優一樣，都獨立於公司經營了家庭法人公司，記者還曝光金宣虎利用公司銀行帳戶，每月向父母支付數億韓元的月薪，而家庭法人公司地址和金宣虎首爾龍山區住處住址相同。

面對金宣虎被爆出涉嫌逃稅，Fantagi也承認了該法人公司存在，指出該公司是2024年1月對於話劇工作方面而成立，不過在2025年Fantagio簽訂專屬合約，該法人公司已經超過1年沒有和積極營運，強調其目的並非出於逃稅，近日也因為發現可能引發問題，已經在辦理註銷。

事實上，Fantagio旗下藝人車銀優日前也被爆出以同樣方式來逃稅，已經被追繳了200億韓元，公司也同樣支付了82億韓元的追繳金，如今旗下金宣虎也有同樣問題，被懷疑Fantagio是明知而默許，甚至是積極介入，可能嚴重破壞上市公司稅務透明性行為。



