和輝達同遭「大賣空」突襲暴跌 Palantir執行長質疑市場操縱

週二Palantir崩近8%、輝達跳水約4%，Palantir執行長卡普質疑存在市場操縱。

因放空美國房市而在2008年金融海嘯前聲名大噪的避險基金經理人、《大賣空》電影原型貝瑞近日對人工智慧（AI）熱潮釋出泡沫警訊，根據最新申報文件顯示，他旗下的Scion資產管理公司已建立對AI受惠股輝達與數據分析公司Palantir的看跌部位，週二Palantir崩近8%、輝達跳水約4%。對於貝瑞此舉，Palantir執行長卡普直呼此舉「簡直是瘋了」，並質疑存在市場操縱。

綜合外媒報導，申報顯示，貝瑞旗下基金Scion於截至2025年第3季（9月30日止）大舉買入輝達與 Palantir的賣權，名目價值分別約1.87億美元（約新台幣57.78億元）和9.12億美元（281.8億元）。這顯示Scion押注兩家公司股價將走低，此類部位以相對有限的成本即可放大下跌行情的獲利空間，屬於以小博大的策略，兩項部位合計占其投資組合約8成。

受此衝擊，週二Palantir崩近8%、輝達跳水約4%。對於貝瑞此舉，卡普痛批此舉「簡直是瘋了！」他指出，貝瑞竟然選擇做空業績如此出色的兩家公司，這本身就非常奇怪。試圖做空晶片和本體論（指AI核心領域），簡直是瘋了。貝瑞其實是在「做空AI」，卡普將矛頭指向整個做空行為，他懷疑貝瑞的動機是操縱市場或「體面平倉」。

卡普直言：「關於做空非常複雜，老實說我認為這是在操縱市場。我們取得了有史以來最好的業績，甚至不清楚他這麼做是不是為了平倉離場。這些人表面上標榜道德，但實際上卻在做空全球最優秀的企業之一，這十分虛偽。」卡普說，若貝瑞最終錯誤，自己會慶祝。Palantir週二股價大跌8%，儘管第三季財報表現超預期且提供樂觀財測，該公司年內仍累漲超過150%，當前預期本益比高達228倍。