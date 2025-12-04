和輝達有關？選新北市長被虧「太老了」 李四川妙回一句

面對2026新北市長選舉，國民黨將派誰出戰尚未定案。熱門人選之一、台北市副市長李四川昨（3日）接受網路節目專訪時自爆，很多人都說「你太老了，你不能去選新北，要年輕的狀況」，但自己都時常在講，「我把輝達留給年輕人，大概用的年輕人會比較多吧。」

李四川昨（3日）接受網路節目《下班瀚你聊》專訪，主持人黃暐瀚問及，過去是否曾擔心若新壽不肯退讓，明年還跟北市府打官司的話，那輝達就會跑掉？李坦言，當初當然這個顧慮一定有，但對他個人來講，並沒有去多想這一塊，而是說如果讓這麼好的一個企業，因為法律、狀況等離開台北市投資，實在是相當可惜。

話鋒一轉，李四川透露，很多人都說「你太老了，你不能去選新北，要年輕的狀況」，但自己都時常在講，「我把輝達留給年輕人，大概用的年輕人會比較多吧。」

另外，被問及過去都是輔選的狀況，如果未來真的參選新北長，還是會維持把市政做好、把市政擘劃說明好就好、不用一天到晚拜票的打法？李四川坦言，「我大概應該會堅持」，但他強調黨有黨的想法，只是自己看了這麼多年的選舉，「很多人在講說未來人家要給你『黃袍加身』，但自己要跟所有市民說，現在沒有所謂的黃袍加身，如果這樣想代表選這個市長是要去當官，那從候選人觀念，我都認為我是要去做事的，如果你不給我去做事，我樂得輕鬆，以我的個性，我出去的薪水比現在還高，我晚上睡得比現在還甜，那我也不必等有火災或什麼狀況。」

李四川續指，如果選民都一直認為，選舉必須在前幾個月「你罵我、我罵你」的狀況，這樣不是很好，「所有的比賽都是靠自己的能耐得到冠軍，唯獨只有選舉都是靠嘴巴去罵人」；他也說，現在講說多會做事，反正過去已經走過了，原來以前是怎麼樣子，現在的媒體那麼樣地清楚，其實每個人也都看得很清楚。

另外，李四川也強調，政府要去選首長的人，並不是要去跑婚喪喜慶，而是要帶著這樣一份責任感，把事情做好，讓所有市民安居樂業，「這個是我一直想要的」；他也透露，目前自己沒有所謂組競選團隊，「說實在，如果我真的要選，團隊就是4百萬新北市市民，哪有什麼團隊？因為決定你能不能來服務是這些人。」

