和通建設攜手教育部 強化教師BIM實務力

和通建設攜手教育部土木與建築科中心，強化教師BIM實務力，接軌智慧營建產業。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

讓技職教育扎根，和通建設和教育部技術型高級中等學校土木與建築群科中心合作，二十七日起一連三天，進行教師實務導向的ＢＩＭ建模研習課程，除提升老師們在數位營建領域的專業實務能力，並可返校指導學子，將最新技術導入校園，接軌智慧營建產業。

成大副校長李永春表示，教師赴公民營機構研習是強化高職教學品質重要策略，透過深入產業場域，教師能更精準掌握產業趨勢與技術需求，進而回饋教學現場，縮短學用落差，日後將持續結合產業資源，擴大教師研習機會，建立穩定且具前瞻性的教師專業成長機制。

和通建設股份有限公司董事長李怡寧指出，ＢＩＭ建模是最新技術，採該方式雖然乍看成本高，但可透過精確建模，減少現場施工錯誤，尤其目前缺工嚴重，將技術傳承校園，培訓技術種子，讓工地成為學習教室，讓理論和實務得以合一，而為產業培育具戰力人才，促進教育和產業良性循環，透過產官學合作，將建築施工品質和施工安全，結合數位科技加以傳承，目前成大南工即有學子獲得教育部專案培訓，除在現場實習並可進入成大土木系就讀。

ＢＩＭ建模主要透過乃將建築物數位化為３Ｄ立體模型，並嵌入結構、材料、成本、施工等物理與工程數據資料過程，可在虛擬環境中，模擬建築權生命週期，用於優化設計、碰撞檢查，提升施工效率和營運維護；教師們學習後，可成為日後返校開課的重要支援，共同培育符合產業需求的專業人才。