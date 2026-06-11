和通盃全國街舞賽 邀學子來尬舞

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暑假將屆，和通盃第五屆全國街舞大賽開跑，讓學子盡情展現青春活力與精湛舞藝。 （記者林雪娟攝）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導

暑假將屆，全國學子看過來，又可以盡情舒暢身心囉！和通盃第五屆全國街舞大賽八月中旬將於台南文化中心演藝廳登場，邀請全國熱愛街舞的國高中學生組隊參賽，一起站在舞林擂台，盡情展現青春活力與精湛舞藝。

街舞大賽由文化局和和通文化藝術基金會共同主辦，多年來已成台南市規模最大的街舞賽事，也是暑假期間全國青少年高度關注的重要街舞競賽，每年吸引來自全國各縣市學子組隊參加。

市長黃偉哲感謝基金會多年來積極投入藝文推廣及全齡文化教育，對台南文化發展貢獻良多，每逢假日，在台南文化中心都能看見許多年輕學子認真練舞身影，顯見街舞已逐漸從次文化發展成為深受年輕世代喜愛的潮流文化，舉辦活動，讓青少年擁有展現舞台。

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基金會董事長李怡寧表示，炎炎夏日，為參賽學子提供最佳表演舞台，競賽場地選在文化中心演藝廳，讓選手在專業劇場舞台上發揮，讓觀眾享有舒適完善的觀賽體驗，除鼓勵青年學子勇敢追夢，也希望優秀舞者站在國際舞台，為台灣爭光。

賽事分國、高中團體組各十五隊，並舉辦SOLO個人賽制，讓選手能夠獨自在舞台上展現個人特色與舞蹈實力；團體賽則考驗隊員間默契與合作精神，呈現平日辛勤練習的成果，邀請所有熱愛街舞者，一起站上夢想舞台，舞出自信、舞出熱情。