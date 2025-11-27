社會中心／綜合報導

雲林一對陳姓夫妻，日前從桃園飛往中東旅遊，沒想到，23號在阿拉伯聯合大公國「阿布達比」轉機時，丈夫突遭5名武裝人員帶走，音訊全無，妻子相當焦慮，不斷尋求協助，5天後終於傳來好消息，丈夫人在杜拜警局，但是還沒辦法接觸、見面，不過確定丈夫"人是安全的"。

楊小姐實在好焦慮，因為已經5天見不到丈夫，甚至完全失聯，本來開開心心和丈夫要去中東旅遊，怎料，23號在阿拉伯阿布達比轉機時，先生突然被五名武裝人員帶走，所幸多天後，傳來好消息。

和通緝犯同名？台夫妻遊中東「先生轉機被逮」 妻：人在杜拜警局

和通緝犯同名? 台夫妻遊中東"先生轉機被逮" 妻:人在杜拜警局。（圖／民視新聞）

持續不斷尋求協助，楊小姐終於鬆了一口氣，丈夫確定在杜拜警察局，只是她仍無法與丈夫接觸和通話，經辦事處轉述，全案已進入司法程序，家屬得聘請律師，才能進一步了解事件發生原因。

丈夫到底為何被抓，楊小姐真的很想知道，但是目前得到杜拜辦事處的回覆是，「本處因非陳先生之關係人（親屬），無法代您委任律師。」沒有律師，無法得知更多訊息，楊小姐好著急，只好尋求國內協助。

和通緝犯同名？台夫妻遊中東「先生轉機被逮」 妻：人在杜拜警局

和通緝犯同名? 台夫妻遊中東"先生轉機被逮" 妻:人在杜拜警局。（圖／民視新聞）據了解，楊小姐丈夫的護照拼音，疑似和一名"通緝犯"的拼音一樣，到底是不是誤會抓錯人，目前正在釐清，外交部也全力協助。

原文出處：和通緝犯同名？台夫妻遊中東「先生轉機被逮」 妻：人在杜拜警局

