和通蔣勳書房「眾生平安-皆大歡喜」 台南水交社文化園區開展

「眾生平安，皆大歡喜」展，滿是貓咪的創作令人會心一笑。（圖：和通文化藝術基金會提供）

臺南市水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」於（28）日辦理「眾生平安－皆大歡喜」展開幕儀式，此次展覽聚焦於「平安」與「喜悅」的主題，展出內容涵蓋蔣勳老師《眾生平安皆大歡喜》與一系列療癒人心的貓主題油畫，深具療癒氣息。

此次展出內容涵蓋蔣勳老師《眾生平安皆大歡喜》與一系列療癒人心的貓主題油畫；曾永玲老師以金工形式展現貓的靈動神情；董承濂老師則以哲思入藝，呈現《八十八吉祥—開悟的勝利幢》與《菩提本無貓及明鏡亦非貓》，貫穿佛意與當代精神。

臺南市副市長葉澤山表示，本次以「眾生平安，皆大歡喜」為展名，滿是貓咪的創作令人會心一笑，搭配AI互動體驗，使整體展覽既溫暖又新穎。誠摯邀請全國民眾走進臺南，在靜謐的書房中，感受三位藝術家的創作魅力，也感受臺南文化底蘊與水交社之美。

和通文化藝術基金會李怡寧董事長表示，今年臺灣經歷颱風與水患，頻傳災情讓人心動盪不安。感謝三位藝術家在此時此地，帶來以貓為主角的創作聯展。每一隻貓的眼神與姿態，都像在傳遞一種柔軟、深情而不語的安慰，讓人回到內心最純粹的安穩。

蔣勳老師表示：金剛經的祝福，結束在「皆大歡喜」四個字。鳩摩羅什翻譯之後，這四個字為漢字文化圈帶來新的喜悅，新的嚮往。本次系列活動特別規劃於114年12月28日在臺南文化中心演藝廳舉辦「眾生平安 皆大歡喜」龍仔尾的貓講座，採免費索票入場。（陳婉玲報導）