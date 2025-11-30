和通藝愛幸福傳 偏鄉學童音樂會展成果

和通文化藝術基金會推偏鄉學童才藝培訓，與左鎮、深坑國小合作，選在台南水道博物館演出。（基金會提供）

記者盧萍珊∕山上報導

和通文化藝術基金會推動偏鄉孩童才藝培訓，結合左鎮國小與關廟深坑國小，三十日在台南水道博物館舉辦「和通藝愛幸福傳Ⅲ」成果音樂會。活動還有社區長者、返鄉青年等近百名表演者同台。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，基金會長期關注偏鄉教育平權，對偏鄉孩童的才藝培訓投入許多心力，今年首次結合兩校共同辦理成果發表，感謝各界協助，促成這次演出。

活動結合偏鄉學童及社區長者演出，深獲各界好評，現場民眾對於偏鄉學童的精采演出留下深刻的印象，報以熱烈掌聲。