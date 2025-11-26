「和通藝愛幸福傳Ⅲ」成果音樂會 水道博物館11/30隆重登場





和通文化藝術基金會推動偏鄉孩童才藝培訓已逾三年，今年特別結合左鎮區左鎮國小與關廟區深坑國小，於 11 月 30 日（日）15:00 在台南水道博物館舉辦「和通藝愛幸福傳Ⅲ」成果音樂會。

本次活動不僅有孩子們精彩的演出，更有社區長者、返鄉青年學子及指導老師共同參與，近百位表演者同台，場面盛大，誠摯邀請大家蒞臨，為這群努力又可愛的孩子們加油打氣。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，基金會長期關注偏鄉教育平權，對偏鄉孩童的才藝培訓投入許多心力，很欣慰看見孩子們逐年進步、成果備受肯定。今年首次結合兩校共同辦理成果發表，更要感謝地方區公所區長與社區的大力支持，一起協助實現孩子們的音樂夢。同時也感謝左鎮國小楊靜芳校長、深坑國小王光宗校長的全力推動，以及王文隆老師、杜豐成老師、王華老師、黃桂美老師及董虹妏老師的細心教導，讓美妙的樂聲得以在美麗的校園中綻放。

此次在水道博物館舉行的成果音樂會，指導老師們不僅親身演出，更與團隊及社區協作呈現深度豐富的演出內容，在外遊學的學子特地返鄉加入演出陣容，盡一份心力，讓近百位表演者同聚一堂。

偏鄉的學童及社區的長者成功結合，不僅成績斐然，深獲各界好評，也是增強學子對在地認同及吸引他們返鄉的重要契機！水道博物館優美的環境宛如置身莫內花園，搭配動人的音樂演出，將帶來一場不容錯過的藝術饗宴。

