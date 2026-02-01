和逸飯店推熊熊早餐 打造親子假期

和逸飯店台南西門館推出熊熊主題早餐。（和逸飯店提供）

記者陳治交∕台南報導

迎接寒假與九天春節連假假期，和逸飯店台南西門館以親子旅客最愛的《熊熊遇見你》為主題，推出熊熊主題早餐、房客限定活動一次玩，打造從入住、餐飲到館內互動的親子假期。

和逸飯店新推出「熊熊晨光早餐」主題套餐，將卡通氛圍融入晨間餐桌，為旅程揭開療癒序幕，同時延續熱賣的「卡通森友會、冒險趣」一泊二食住房專案，入住享用熊熊主題午茶套餐。

餐廳主廚以《熊熊遇見你》卡通延伸設計主題早餐，包含熊掌造型的鬆餅、厚切雞肉搭配多樣蔬果、熊熊小漢堡與熊熊造型飯糰，並附上南瓜濃湯、雙色芝麻優格與果汁飲品，份量十足又兼顧營養。

廣告 廣告

此外，和逸飯店台南西門館規劃旅客限定的「熊熊找字大冒險」活動，以英文找字遊戲為主軸，引導孩子在玩樂中認識英文單字，完成挑戰即可享周邊商品八五折優惠。

除互動遊戲，飯店規劃五百坪戶外奇趣操場與室內卡通頻道主題遊樂設施，提供孩子盡情奔跑放電的空間，寒假期間與熊熊一同探索飯店每個角落，享受輕鬆又充滿笑聲的親子假期。