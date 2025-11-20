和逸高雄中山館搭配普發萬元 推「入住一萬送一萬」再掀熱潮

和逸飯店‧高雄中山館響應政府普發1萬元政策，推出力度十足的住房與餐飲加碼優惠，即日起至12月31日，只要加入AMAZZING CLUB會員並預訂「入住一萬 再贈一萬」專案，以10,000元享受舒適套房入住，不僅能享受24小時住宿禮遇，還可獲得等值的10,000點會員點數。旅客可在2026年1月11日前使用點數兌換Cozzi THE Roof餐廳精選主餐兩客與自助吧，等同入住與用餐一次滿足。

↑圖說：和逸飯店‧高雄中山館即日起至12月31日規劃「入住一萬 再贈一萬」住房專案，入住舒適套房只要10,000元，再贈AMAZZING CLUB會員點數10,000點。（圖片來源：和逸飯店‧高雄中山館提供）

AMAZZING CLUB為國泰飯店觀光事業的忠誠會員計畫，可累積點數並兌換住宿及餐飲優惠。此次因應普發政策，飯店特別加碼回饋，凡於年底前入住專案，不僅享會員點數加倍贈，12月31日跨年夜入住還能加碼獲得高雄插畫家聯名茄芷袋與清涼啤酒，再搭配跨年宵夜吧，打造專屬港都微醺之旅。

↑圖說：Cozzi THE Roof餐廳即日起至2026年1月11日推出獎勵兌換優惠，會員可扣抵10,000點享兩客「紅酒燉台塑牛小排」主餐附自助吧，兌換價值超過2,400元。（圖片來源：和逸飯店‧高雄中山館提供）

餐飲方面，Cozzi THE Roof即日起至2026年1月11日推出超值點數兌換活動，會員可用10,000點兌換兩套市值逾2,200元的「紅酒燉台塑牛小排」主餐與自助吧。聖誕節期間（12月19日至25日），餐廳亦推出「歡樂聖誕‧饗樂時光」活動，提供副主廚打造的「爐烤春雞獨享套餐」，每套899元起，並可加價399元起升級「蝦貝拼盤」或「起司咖哩燉牛肉」，讓旅客在節慶氛圍中享受豐盛美饗。

↑圖說：Cozzi THE Roof餐廳12月19日至12月25日推出「歡樂聖誕‧饗樂時光」餐飲活動，推出「爐烤春雞獨享套餐」，每套899元起，另有超值加價購優惠價399元起。（圖片來源：和逸飯店‧高雄中山館提供）

和逸高雄中山館透過住房、餐飲優惠雙箭齊發，搭配普發萬元時機，吸引旅客在歲末年終盡情放鬆、品味美食，同時享受高CP值的住宿體驗。

