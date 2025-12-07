和鄭麗文有心結？盧秀燕：我們是好姐妹

▲台中市長盧秀燕今天和鄭麗文同台。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市黨部今（7）日舉行黨慶暨新任主委布達典禮，國民黨黨主席鄭麗文到場致詞，台中市長盧秀燕也出席，這是兩人首次在鄭就任後公開同框。面對盧鄭有心結傳言？盧秀燕闢謠，自己在第一次競選市長時，就是由鄭麗文承辦、一手策劃，「我們是好姐妹，有很好私交！」

國民黨台中市黨部今天在台中市中央公園舉行黨慶暨新任主委布達典禮，鄭麗文特地到場致詞，盧秀燕也出席，這是鄭就任黨主席後，首度和盧秀燕同台。

有媒體問及，鄭麗文當選後來台中不少次，但都沒和盧有合體活動，是不是有心結？對此，盧秀燕受訪時說，不會，自己在第一次競選市長時情況不好，大家對她當選沒有信心，但選前之夜，就是由鄭麗文承辦、一手策劃，「我們是好姐妹，有很好私交！」

