和鄭麗文「最萌身高差」曝！張嘉郡喊：我們是天龍地虎組合

國民黨雲林縣黨部今（13日）舉行主委交接典禮，黨主席鄭麗文親自出席，立委張嘉郡在典禮中首度公開表態爭取明年縣長提名，盼接棒姑姑、雲林縣長張麗善。值得注意的是，2人的身高也引發討論，張嘉郡說，「我們是天龍地虎的組合。」

鄭麗文致詞完後與張嘉郡互相擁抱。（報系資料照）

張嘉郡因公務繁忙，早在8月間已逐漸將主委職務交接給簡明欽。適逢鄭麗文就任黨主席，縣黨部選在13日黨慶時舉辦正式交接典禮，由鄭麗文親自布達新任主委。

張嘉郡致詞時首度公開說明參選縣長的動機。她表示，姑姑張麗善一天當三天用，一個人可以為理想付出到這種程度，真的被她感動。張嘉郡認為，雲林縣這樣的進步腳步停下來太可惜，一定要把進步的動能繼續延續下去，「一輛車開得順順，引擎剛好熱，要繼續走。」

張嘉郡提到，她和鄭麗文的身高差成為話題。（圖／中天新聞）

張嘉郡也開玩笑說，有人問，鄭麗文和她都是雲林人，但身高怎麼差那麼多？「我們是天龍地虎的組合，我顧下面，她顧上面」。

鄭麗文致詞時則表示，希望雲林縣正確的方向可以延續下去，沒有時差、沒有斷層、無縫接軌，順利繼續執政，讓全台灣都看到雲林的翻轉。鄭麗文強調，作為一個雲林人責任重大、使命必達，只准成功，不許失敗。

張嘉郡和鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文也呼籲大家堅定對國民黨的支持，因為只有國民黨懂得執政、爭取建設、拚經濟，只有國民黨有辦法替照顧所有的人。希望雲林要繼續延續光榮傳統，縣長要贏、議員要贏，議長也一定是「我們的」，鄉鎮市長選舉、代表會的選舉都要贏。

