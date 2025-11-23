和金馬影后擦身而過 林依晨霸氣喊話「會站在這裡一輩子」

林依晨表示，自己會繼續拍戲，站在這裡一輩子，遲早會拿到這個獎。資料照，李政龍攝



第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）登場，其中最佳女主角堪稱「死亡之組」，影星林依晨產後短短五個月就以《深度安靜》強勢回歸，不過最終仍不敵范冰冰，和后冠擦身而過。林依晨表示，儘管不可能沒有失落，卻都不讓自己太灰心，同時霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。

林依晨以《深度安靜》入圍本屆金馬獎最佳女主角，儘管口碑不俗，男女主角張孝全、林依晨也雙雙被認為交出從影後最佳表現，不過最終仍和獎座擦身而過。林依晨出席慶功宴時表示，自己有收到周遭親朋好友的問候，坦言「那種感覺就好像不管有沒有拿獎，妳在我們心中都是最認真、最努力的」，對此相當感謝，不過也表示她真的很希望可以奪下這個獎項，但是也滿平常心，假如沒拿到，明天還是會繼續回片場拍戲。

林依晨透露，她當時也假設如果沒有拿下獎項，隔天還是會回去拍片，「愛與熱情還是會繼續延續，只是說，反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到的。」

林依晨也向觀眾喊話，這個世界越來越快、也越來越亂，不過幸好有電影跟戲劇，讓彼此的距離越來越近。雖然《深度安靜》是一個非常小眾的故事，但就算再小眾的故事，也還是值得被訴說及了解，也一定有存在必要。

導演沈可尚則表示，對金馬獎成績懷抱很大期待，結果不盡理想，坦白說很失落，但這部片還是有很重要、要跟世界溝通的訊息，所以一定會繼續加油，把訊息溝通出去，也還有很多片要一直努力地拍下去，不會因為今天就挫折，會繼續加油，同時也盛讚張孝全、林依晨是最棒的，完全撐起整部片，誰也沒有辦法取代。

