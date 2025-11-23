和金馬影后擦身而過 林依晨霸氣喊話「會站在這裡一輩子」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）登場，其中最佳女主角堪稱「死亡之組」，影星林依晨產後短短五個月就以《深度安靜》強勢回歸，不過最終仍不敵范冰冰，和后冠擦身而過。林依晨表示，儘管不可能沒有失落，卻都不讓自己太灰心，同時霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。
林依晨以《深度安靜》入圍本屆金馬獎最佳女主角，儘管口碑不俗，男女主角張孝全、林依晨也雙雙被認為交出從影後最佳表現，不過最終仍和獎座擦身而過。林依晨出席慶功宴時表示，自己有收到周遭親朋好友的問候，坦言「那種感覺就好像不管有沒有拿獎，妳在我們心中都是最認真、最努力的」，對此相當感謝，不過也表示她真的很希望可以奪下這個獎項，但是也滿平常心，假如沒拿到，明天還是會繼續回片場拍戲。
林依晨透露，她當時也假設如果沒有拿下獎項，隔天還是會回去拍片，「愛與熱情還是會繼續延續，只是說，反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到的。」
林依晨也向觀眾喊話，這個世界越來越快、也越來越亂，不過幸好有電影跟戲劇，讓彼此的距離越來越近。雖然《深度安靜》是一個非常小眾的故事，但就算再小眾的故事，也還是值得被訴說及了解，也一定有存在必要。
導演沈可尚則表示，對金馬獎成績懷抱很大期待，結果不盡理想，坦白說很失落，但這部片還是有很重要、要跟世界溝通的訊息，所以一定會繼續加油，把訊息溝通出去，也還有很多片要一直努力地拍下去，不會因為今天就挫折，會繼續加油，同時也盛讚張孝全、林依晨是最棒的，完全撐起整部片，誰也沒有辦法取代。
更多太報報導
范冰冰金馬封后 中國網路「零熱搜、零報導」
范冰冰工作室發聲！微博道賀「寶島最佳女主角」突刪文
范冰冰奪影后後台爆哭！視訊導演太激動 拿到簽證卻無法來台原因曝
其他人也在看
5萬人朝聖TWICE高雄演唱會 VIP區狂遭強光直射喊痛：完全看不到舞台
韓女團 TWICE 昨（22）日在高雄國家體育場開唱，吸引 5 萬名 ONCE 進場朝聖，不過演唱會卻傳出「舞台強光照射」爭議。多名 VIP 區觀眾控訴，對面側舞台的燈具整場直射眼睛，導致「刺痛、眩暈、甚至想吐」，質疑主辦《理想國》處理不當；對此，主辦也向《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
金馬62／75歲翁倩玉凍齡狀態曝！搭檔陳意涵默契頒獎
娛樂中心／王靖慈報導電影《陽光女子合唱團》18日於金馬影展盛大首映，而片中兩位備受期待的女星翁倩玉與陳意涵，也在今（22）日一同現身2025台北金馬影展典禮上，兩人同台頒獎也瞬間成為舞台亮點。民視 ・ 17 小時前
賴清德稱台灣人「有錢有閒」看演唱會 館長：我怎麼不知道
韓國女團TWICE將在高雄舉辦演唱會，其中團員周子瑜出身台南麻豆。總統賴清德21日特別對此表示，這表示了台灣人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞。網紅「館長」陳之漢表示，台灣人有錢又有閒？他怎麼不知道。如果我們對中國大陸友好，並且好好的跟中方交流，他覺得問題會迎刃而解。中時新聞網 ・ 3 小時前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 19 小時前
中國籍配偶破39萬人大關 22萬來台依親
國民黨立委提案修改兩岸人民關係條例，讓中配入籍年限從原先6年放寬為4年。移民署統計資料顯示，從1987年兩岸開放探親至今年9月，與台灣人結婚的中配有39萬790人，其中，16萬3575人有定居證（含身分證），另有22萬7千餘人來台團聚、依親居留或長期居留。自由時報 ・ 2 小時前
TWICE開唱！ 子瑜惹哭粉絲：我終於帶團員來高雄｜#鏡新聞
南韓人氣女團TWICE，週末在高雄連唱兩天，這也是台灣女孩周子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，讓現場擠進5萬名粉絲應援。子瑜特別用台語和大家打招呼，熱情說：我終於帶我的成員們一起來高雄了！這句話讓粉絲等了10年，全場感動落淚。鏡新聞 ・ 2 小時前
金馬慶功》陳雪甄壓倒性奪女配！廖克發等她17年 約好不漲價
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）落幕，陳雪甄憑藉著電影《人生海海》奪下最佳女配角，她聽聞自己以15票全票通過，直呼：「很感動，努力這麼久，終於被肯定了。」被問到兒子的反應，陳雪甄笑說兒子對金馬獎似乎沒什麼感覺，正在露營的他透過語音訊息說「恭喜喔」就結束。自由時報 ・ 2 小時前
男友出國不辦網路「只傳早、晚安」 一票人秒懂：這樣才好玩
出國旅遊前，不少人除了會先查好當地景點、美食外，準備網路也是相當重要的事情，但一名女網友表示，她男友出國從不買網卡，只使用飯店的wifi或是蹭其他人的網路，每天都只傳早安跟晚安而已，讓她相當傻眼，不過一票人認為出國就是要擺脫日常生活，因此可以理解男友的行為。中時新聞網 ・ 3 小時前
若非民進黨開除不會離開 鄭麗文：我是死忠、務實、天蠍座的人
國民黨主席鄭麗文過去曾為民進黨重要砲手經歷，對黨忠誠度屢遭質疑。鄭近日受訪直言，「當時民進黨居然要開除我，否則我在想我應該也不會離開民進黨」，可是在那樣的一個時刻，就是命運走到那裏，那就跟民進黨說掰掰囉。太報 ・ 12 小時前
不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了
不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了EBC東森新聞 ・ 3 小時前
偷嘗禁果害少女懷孕 墮胎露餡留鐵證色男慘了
桃園市1名葉姓男子2023年與某少女交往，期間2人多次偷嘗禁果，導致少女懷孕，少女擔心家人發現，偷偷跑到婦幼診所墮胎，家長得知怒提告，葉男面臨4月徒刑，恐將入獄。可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，林依晨睽違22年以《深度安靜》再度入圍最佳女主角獎項，稍早踏上紅毯，絕美人魚造型立刻掀起尖叫聲。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前