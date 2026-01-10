和長輩傳LINE老是吵架？教你「讓長輩開心、自己寬心的訊息回應法」

【健康醫療網／編輯部整理】隨著科技發展，愈來愈多親戚長輩也開始使用智慧型手機，雖未必每位都有 FB 或 IG，但 LINE 帳號在長輩圈已經相當普遍。不少長輩會用 LINE 取代電話，畢竟省錢又方便；但除了撥打語音外，也有許多長輩會傳送訊息與朋友、兒女互動。

然而，原本應該讓生活更便利的網路通訊，卻未必讓我們與長輩的互動更順暢，反而衍生不少負面狀況與摩擦。

對「已讀不回」的解讀 其實很不一樣

對一般晚輩如你我來說，早已習慣網聊是回合制，即使我們當下看到對方的訊息，也可能先放一下，忙完手邊的事情或「有感覺」後再回覆。但我見過一些長輩與兒女的摩擦，是源於長輩習慣「即時互動」（如同碰面或打電話時那樣）。他們未必能理解，為什麼你明明已讀訊息，卻沒有第一時間回覆。

對長輩來說，他們感受到的會是「很難聯絡到子女」、「子女好像不太想回我」、「是不是覺得我太囉唆？」、「好像我們已經不那麼重要了」。這種「猜測」與「想像」，對於進入空巢期的長輩來說，往往更加強烈。

先簡短回一句 往往比事後解釋更省力

因此，若看到長輩傳訊息來，不妨養成「先簡短回應、告知狀況」的習慣，避免他們陷入「自行腦補」漩渦，以免引發不必要的負面情緒，影響雙方感情。

若當下你有空檔，也可以考慮乾脆花一兩分鐘，直接回覆長輩訊息（尤其是關心近況、問週末要不要回家吃飯這種，相對單純的內容）。有時候，抽出一點點時間回傳，可以省去後續用來解釋、說明、安撫甚至爭吵的大量時間，還讓雙方的關係更穩定和平。其實很值得！

語氣放軟一點 往往就能避免一場衝突

「你這什麼態度？」有跟長輩「激烈溝通」過的人，大概九成以上聽過這句話吧！不論你講得再有道理、解釋得再清楚，只要你不小心說話急了點、聲音大了些、眉毛稍微皺了一點，甚至你根本不知道問題出在哪，都可能被「你這態度對嗎？」或「你口氣需要這樣嗎？」一招打死。

既然知道長輩在意的是什麼，那就別硬幹，而是當成突破口。比起事實真相、理性分析，若長輩更看重的是「情感需求」，那我們反而可以對症下藥、回訊回到心坎裡。

少了語調與表情 網路文字更需要溫度

網聊的好處，就是你可以「暫停」。若因為長輩的訊息，感到煩躁、生氣或焦慮，可用前述提到、先傳送「晚點再回覆」訊息，讓自己有時間深呼吸、緩和情緒，穩定後再展現你「溫和具彈性」的界線！

另外，如果討論內容較為複雜、發現用文字訊息很難說明，或實在不太理解長輩要表達的意思，那建議果斷放棄傳訊，直接撥打語音或視訊過去吧！這同時也在與長輩建立一種默契：重要、急迫性或有時效性的事情，還是直接聯繫比較快！

若已經許久沒和長輩聯繫，不妨今天就傳個訊息關心，提醒他們留意天氣變化吧！

本文來源：《用指尖聊出好關係：從職場溝通到日常互動，網聊時代的好感對話術》，采實文化

