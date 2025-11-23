和陳其邁換藍髮應援 蔡英文：10年了，台灣女兒子瑜終回台開唱

蔡英文今發出和陳其邁特殊髮色照應援TWICE、子瑜。（翻攝蔡英文Threads）

韓國天團TWICE昨（22日）首度在台開唱，台灣籍成員周子瑜登台嗨喊：「終於帶成員們一起來高雄了！」成軍10年終於返鄉開唱意義非凡，前總統蔡英文今（23日）也曬出和高雄市長陳其邁藍髮合照應援，蔡英文一番話也讓人想起10年前勝選感言，當時她也用一句話聲援年僅16歲的子瑜：「只要當總統的一天，她會努力讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。」

蔡英文今（23日）透過Threads表示，這兩天自己的動態河道上全都是TWICE，彷彿也一起參加了這場演唱會，她也感性表示：「10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，我相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。」

蔡英文也在文中致謝陳其邁與市府團隊，在90分鐘內疏散高雄捷運今年以來最高運量35萬人次，她認為，城市的榮光、台灣的存在，是靠許多人用不同方式、在不同領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」，謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉。

回顧子瑜國旗事件，2015年底她在韓國綜藝節目揮舞我國國旗，遭親中藝人黃安舉報「台獨」，引發中國抵制TWICE聲浪，當年僅16歲的周子瑜，隔年1月15日被公司安排拍影片道歉，那一幕憔悴畫面震撼全台灣，由於發布時間恰逢2016年總統大選前一天，蔡英文當時發表當選感言時，也特別提及「只要她當總統的一天，會努力讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉」。





