和陳晨威閃婚！啾啾甜曬登記照「背號藏玄機」：光速神威不是假的

中信兄弟啦啦隊女神啾啾（Julia）與樂天桃猿外野手陳晨威的「姐弟戀」在7月被拍到後便大方公開，兩人不時高調放閃，昨（9日）友人發文證實陳晨威求婚成功，今日啾啾更曬出兩人在戶政事務所完成結婚登記的消息，向粉絲表達幸福心情，喜訊曝光後立刻收獲滿滿祝福。

姐弟戀修成正果 啾啾告白陳晨威

啾啾今日在IG發文曬出兩人在戶政拍攝的甜蜜合照，並寫下：「是緣分，也或許是註定，98的一半49。」以兩人象徵性背號比喻命中注定的契合，她深情向陳晨威告白：「遇見你，成為我生命裡的光。照亮下半輩子的暖光，有你有我，就是我們。」更在文末幽默寫下「光速神威不是叫假的」，自嘲兩人戀情進展飛快，感謝大家祝福的同時，也透露會再慢慢分享兩人之間的甜蜜花絮。

啾啾和陳晨威完成登記結婚。啾啾和陳晨威甜蜜互動甜蜜。翻攝IG@juliaaa.49

求婚細節曝光 陳晨威深情告白「49是98的一半」

事實上，陳晨威昨日求婚時，浪漫以兩人的背號示愛：「你的49是我的98的一半，我相信這是緣分，也或許是注定。感謝老天爺讓我有機會認識妳、遇見妳。妳是我的一半，因為有妳，才變成我們，所以妳願意嫁給我嗎？」誠意滿滿的告白感動啾啾當場點頭。

啾啾感謝遇見好伴侶 婚禮籌備中仍沉浸幸福氛圍

求婚成功後，啾啾也透過經紀人表示：「很感謝遇到這麼棒的另一半，彼此都很珍惜，也覺得很幸福。」經紀人透露，婚禮目前正在籌備中，對於工作未來規劃，啾啾表示暫時沒有想太多，仍沉浸在幸福中。



