和陳漢典新婚後再爆喜訊！Lulu嗨喊：台中的女兒回來了

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭子乾、樊光耀、「Lulu」黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等人主演的喜劇《半里長城》，今宣布在台中國家歌劇院加演一場。這部作品闊別舞台13年，對許多資深劇迷而言，不只是喜劇回歸，更是一份延續創作精神的回應，曾深具影響力的「風屏劇團三部曲」在觀眾心中依舊有不可取代的地位。

本次卡司陣容十分亮眼，包括喜劇老魂郭子乾、駐守舞台的資深演員樊光耀、許久未在舞台上現身的郁方與杜詩梅也都一併回歸；還有新婚夫妻陳漢典、Lulu加入，兩人以新生代多棲演員之姿，向「屏風幫」前輩並肩學習，擦出新時代喜劇火花。

台北5場全部完售一路延燒至南部與中部，高雄場、台中原定場次開賣後也同樣出現搶票狀態，收到台中場次加演，演員們欣喜若狂也忍不住分享喜悅心情。久違重返舞台的郁方甜笑說：「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」杜詩梅則忍不住停靠在路邊，開心回應：「太棒了！順應民情！！！YES」

而喜劇老魂郭子乾也表示：「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」來到台中的Lulu更是霸氣喊話：「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎？」同樣獲得消息的陳漢典與樊光耀，更是異口同聲隔空喊道：「特別棒！還不趕快去搶票。」

《半里長城》主辦單位正式宣布 2026/3/1(日)13:30 台中國家歌劇院加演一場，今正式開賣，購票請上寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

