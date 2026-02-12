和隋棠在舞台上對罵！ 林依晨被老公虧「妳就是諧星」

《暗戀桃花源》迎來首演40週年，12日舉辦記者會，宣布《暗戀桃花源》 40 週年演出計畫，將於今年三月輪番登場。卡司豪華，包括導演賴聲川，隋棠、吳中天、李劭婕、林依晨、張靜之、梁正群，樊光耀、張本渝。隋棠和林依晨首次合作，角色雖說隸屬於不同單元，但仍有對戲的時候，「我們在台上都在吵架！」

《暗戀桃花源》迎來首演40週年，隋棠與林依晨首度同台演出（圖／小娛樂）

隋棠在劇中飾演雲之凡，與林依晨飾演的春花在劇中隸屬不同的劇團，雙方為搶排練場地爭執不休。隋棠認為，最難詮釋的，莫過於在大時代那樣濃烈的感情、遺憾和思念，雖說難以想像，但會盡力揣摩，同時很佩服林依晨，角色難度相當高。

林依晨俏皮地表示，角色對她而言太好玩了，自己實屬貪玩。二度挑戰舞台劇，《暗戀桃花源》又是她相當喜愛的作品，老公也鼓勵：「反正妳就是諧星啊，就去試試看吧。」至於是什麼樣的舉動，讓老公覺得是諧星，林依晨笑回：「這就不好說了！」

林依晨（中）與張靜之（右）在《暗戀桃花源》傳承版詮釋同一角色，左為導演賴聲川（圖／小娛樂）

林依晨與張靜之飾演同一角色，雖說兩人不會同台演出，但林依晨大讚：「靜之的節奏非常好、精準！」張靜之則說，自己也是第一次與另一名演員飾演同一角色，既要做出不同，又要有些相似，才不會讓飾演袁老闆的梁正群錯亂。

許久沒在台灣露面的吳中天，這回應賴聲川老師的邀請，過完年將全心留在台灣排練直到演出。有趣的是，他與隋棠合作過《命運化妝師》、《甜·祕密》，與林依晨合作《甜蜜殺機》，實屬有緣，相隔12年再度合作，他表示雖說私下沒有聯絡，但再見面仍有種特別的化學反應，友誼的加持，讓角色互動更添厚度。

吳中天回台演出《暗戀桃花源》傳承版（圖／小娛樂）

為紀念《暗戀桃花源》首演 40 週年，表演工作坊推出「《暗戀桃花源》40 週年演出季」，包含三部作品：《暗戀桃花源》40 週年傳承版、 《暗戀桃花源》30 週年紀念版、延伸創作《江/雲・之/間》，三部作品將於 2026 年 3 月至 6 月間於臺北、臺中、高雄演出，構成一條橫跨四十年的劇場時間軸。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導