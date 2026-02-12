和隋棠在舞台上對罵！ 林依晨被老公虧「妳就是諧星」
《暗戀桃花源》迎來首演40週年，12日舉辦記者會，宣布《暗戀桃花源》 40 週年演出計畫，將於今年三月輪番登場。卡司豪華，包括導演賴聲川，隋棠、吳中天、李劭婕、林依晨、張靜之、梁正群，樊光耀、張本渝。隋棠和林依晨首次合作，角色雖說隸屬於不同單元，但仍有對戲的時候，「我們在台上都在吵架！」
隋棠在劇中飾演雲之凡，與林依晨飾演的春花在劇中隸屬不同的劇團，雙方為搶排練場地爭執不休。隋棠認為，最難詮釋的，莫過於在大時代那樣濃烈的感情、遺憾和思念，雖說難以想像，但會盡力揣摩，同時很佩服林依晨，角色難度相當高。
林依晨俏皮地表示，角色對她而言太好玩了，自己實屬貪玩。二度挑戰舞台劇，《暗戀桃花源》又是她相當喜愛的作品，老公也鼓勵：「反正妳就是諧星啊，就去試試看吧。」至於是什麼樣的舉動，讓老公覺得是諧星，林依晨笑回：「這就不好說了！」
林依晨與張靜之飾演同一角色，雖說兩人不會同台演出，但林依晨大讚：「靜之的節奏非常好、精準！」張靜之則說，自己也是第一次與另一名演員飾演同一角色，既要做出不同，又要有些相似，才不會讓飾演袁老闆的梁正群錯亂。
許久沒在台灣露面的吳中天，這回應賴聲川老師的邀請，過完年將全心留在台灣排練直到演出。有趣的是，他與隋棠合作過《命運化妝師》、《甜·祕密》，與林依晨合作《甜蜜殺機》，實屬有緣，相隔12年再度合作，他表示雖說私下沒有聯絡，但再見面仍有種特別的化學反應，友誼的加持，讓角色互動更添厚度。
為紀念《暗戀桃花源》首演 40 週年，表演工作坊推出「《暗戀桃花源》40 週年演出季」，包含三部作品：《暗戀桃花源》40 週年傳承版、 《暗戀桃花源》30 週年紀念版、延伸創作《江/雲・之/間》，三部作品將於 2026 年 3 月至 6 月間於臺北、臺中、高雄演出，構成一條橫跨四十年的劇場時間軸。
張本渝遠距戀4年半只見過一面 混血男友飛台被海關攔下「要出庭」
張本渝今（2╱12）出席表演工作坊「2026《暗戀桃花源》40周年演出季記者會」，談到在美國工作、穩交4年半的混血男友，她坦言2人從2019年見過一面後未再碰面，就連牽手、接吻情侶親密行為都沒有，還被人開玩笑問是否遇到詐騙？但她澄清：「我不是詐騙集團好不好，可以問公司我的經濟狀況都還好，他比我也錢。」
50歲女星遠距離穩交小8歲男友！4年半0見面「手都沒牽過」超離奇 甜笑喊：他超愛吃醋
50歲張本渝曾透露穩交小8歲、定居美國的ABC台美混血男友，奇妙的是，兩人不僅是遠距離，只見過一面就決定交往，甚至已長達4年半沒有見面，連手都沒有牽過，但一點都不影響感情，兩人每天都準時晚間7點視訊，若有工作耽誤，男友還會有點生氣，張本渝甜蜜笑喊：「他超愛吃醋！」
西苑賴承鍇好投守勝 高中木棒聯賽16強出爐
（中央社記者蘇志畬台北12日電）西苑高中今天在高中木棒聯賽第3階段，靠著6局下高飛犧牲打，加上投手賴承鍇後援守成，以2比1險勝彰化藝中，取得分組最後一張晉級第4階段門票，最終16強也全數出爐。
邵雨薇演《動物園》 許哲珮操刀配樂
由王柏傑、邵雨薇主演的職人愛情劇《動物園》，2月20日將在Disney+獨家首播，12日公布金曲獎最佳專輯製作人許哲珮擔任音樂總監，她首度為影集完整配樂，創作主題曲〈微光〉、片頭曲〈動物園夢遊〉及插曲〈在哭泣之前〉；樂團甜約翰創作的〈追逐，然後跳舞〉則是片尾曲，以動物追逐為隱喻，完美呼應劇中邵雨薇與王柏傑從歡喜冤家到相知相惜的微妙情感轉變。
2026年婚姻感情運勢出爐 「3生肖」桃花旺有望脫單
迎接2026年新的一年，新年新氣象，大家都希望事業順利、前途光明，心想事成，好運旺旺來。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2026年流年磁場轉換，十二生肖婚姻與感情運勢強弱分明。
快訊／財神爺敲門！威力彩開獎 發財號碼曝光
尷尬了！ 彰化謝家姊弟 同台又同「鏟」零互動
2026彰化縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式拍板由立委陳素月參選，但國民黨至今仍未確定最終人選，立委謝衣鳳表態參選，但她與議長弟弟謝典霖的姊弟之爭，似乎還沒落幕，謝衣鳳飽受網路負評，12日活動姊弟兩人再度同台，依然是零互動、氣氛尷尬。 #2026彰化縣長選戰#謝典霖#謝衣鳳
司法警鐘 法官信任度暴跌至3成3
朝野對立，司法挨批淪為執政者的政治工具，中正大學犯罪研究中心12日發布「114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度」調查。結果顯示，民眾對法官公平公正審理刑事案件的正面評價僅32.95％，較前1年大幅下跌12.85個百分點。
花蓮玉里赤科山暗夜大火 一甲子木造老屋燒精光
花蓮縣玉里鎮赤科山一處農場民宅昨晚傳出火警，山區民眾發現濃煙後報警，因住家全是木造及鐵皮超過60年老建築，加上位於偏遠山區，火勢一發不可收拾，1個小時左右消防車陸續抵達，但屋子已全面燃燒，所幸屋內沒人未釀人員傷亡，但屋主痛哭財產全部付之一炬，詳細起火原因由消防局調查當中。
與離岸風場爭訟6年無罪定讞 李平順：為求事實
（中央社記者張雄風台北12日電）2020年6月雲林漁民因漁網遭離岸風場工作廠絞毀，要求賠償反遭控詐欺。雲林縣漁船協會理事長李平順回憶這段時光，為的只是想求一個「到底事實是怎樣」。
旅遊車潮湧入 初三北向竹苗國道恐塞到凌晨
[NOWnews今日新聞]明（13)日即將迎來春節疏運，根據預報春節小年夜前溫暖舒適，而春節連假期間初一至初三為訂房高峰，特別是苗栗台中、宜蘭等地，高公局預估有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景...
台股金蛇年以新高封關 股民平均賺進245萬元
金蛇年以33605點風光封關，1年上漲萬點，台積電衝到1925元(圖/卡優新聞網)
6縣市低溫冷到週四上午！專家揭「全台回暖時機」：除夕是關鍵
今（11）日東北季風逐漸增強，迎風面雲量增多，部分地區有局部短暫雨。氣象署也於今日16時36分針對6縣市發布低溫特報，一路冷到明早。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也點出「回暖時機」。
盤後籌碼／ 台股強彈532點封關！外資豪砸523億 狂掃它5.7萬張鎖漲停價
台股（11）日在外資強勢回補下氣勢如虹，加權指數終場大漲532點，收在33605.71點，漲幅1.61%，成交量6740.8億元。外資單日買超523.6億元，三大法人合計買超575億元，成為推升盤勢的最大動能。儘管美股週二震盪偏弱，但道瓊指數連三日創高、穩站5萬點之上，市場風險情緒回溫，資金明顯回流台股權值與景氣循環族群。
綠帽尪手握出軌證據！金鐘女主持遭爆偷吃 被起底是表特板「波神DJ」辣照曾轟動全網
嘻哈饒舌歌手韓森踢爆遭妻子陳思安讓他戴綠帽，掀起外界關注，如今陳思安金鐘獎女主持人身分被起底，曾7度入圍廣播金鐘獎，且是PTT表特版被封為「波神DJ」。
（影）張本渝4年半遠距戀「沒見過一面」 混血男友返台途中遭美海關攔下
張本渝近期投入表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年版本演出，從30週年一路演到現在，展現長時間累積的表演能量；戲外，她的感情狀態同樣走過漫長考驗。今受訪時提到與長年在美國工作的混血男友交往4年半，卻始終靠視訊維繫，兩人自2019年見過一面後，至今未再碰面。
炎亞綸微醺吐真言！驚爆簽下江宏傑「怕踩小賴底線」 好友反轉爆料：我也想簽過他
《我偷偷升級》是炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道，主打真實、不避談的深度對話。最新一集中，炎亞綸邀請好友小賴進行一場「好友微醺真心話」，原本就相識多年的兩人，在酒精催化下卸下心防，毫不保留地坦露心裡話。
Tesla全台最大V4超充站進駐台北大巨蛋，即日啟用「這三天」免費充電
台灣特斯拉今日 (2/11) 宣布，全台規模最大的V4超級充電站「台北大巨蛋站」正式啟用，同時台灣第700座「特別版超充」也在現場亮相。為了慶祝這項里程碑，台灣特斯拉更加碼宣布，開幕期間推出限時免費充電活動，不過只限Tesla車款，該站點並未開放給其他品牌電動車使用。
明低溫恐跌破10度！春節冷高壓襲台3天轉涼 降雨熱區曝光
今（11）日東北季風逐漸增強，迎風面雲量增多，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島出現局部或零星降雨。氣象粉專「天氣風險」指出，除夕到年初二中層有較深的短波槽要經過台灣北方向東移動，帶動冷高壓南下，台灣附近東北季風將增強，同時中層水氣也較為增多。
日中緊張關係升高！日本扣押中國漁船 逮捕船長
日本共同社13日報導，日本當局扣押一艘中國漁船，並逮捕船長，恐將進一步升高與北京的緊張關係。共同社引述水產廳說法報導，這艘漁船據稱是在長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，無視停船命令而遭到扣押。共同社指出，這是水產廳自2022年以來首度扣押中國漁船。