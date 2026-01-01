和韓國瑜升旗自拍被誇「像白雪公主」 鄭麗文喊：我會樂一整年

中華民國115年元旦，總統府前擴大舉行升旗典禮，總統賴清德、副總統蕭美琴和總統府秘書長潘孟安一同出席，特別的是，去年底剛當選的國民黨主席鄭麗文親自參加，只是她在場並沒有和賴清德、行政院長卓榮泰有太多互動，反倒是跟韓國瑜開心玩自拍，韓院長還形容鄭麗文「像白雪公主一樣」。

賴清德出席府前升旗唱國歌 與韓國瑜握手、揮舞國旗向國人致意

迎接中華民國115年，賴清德、蕭美琴揮舞小國旗，現身總統府前元旦升旗會場，由醫師、護理師團隊、極限超馬選手陳彥博領唱國歌，台下的賴清德也全程開口高唱，即便天公不作美下雨，府前還是有大批民眾到場觀禮。

賴清德元旦升旗揮舞國旗致意。圖／台視新聞

青天白日滿地紅國旗緩緩升到最高點，呼應今年「健康台灣團結守護」主題，凱道上表演內容也充滿活力。

嘻哈版國民健康操、醫師樂團接力登台，而卓榮泰、立法院長韓國瑜等五院院長和副院長也依慣例與會，這回連鄭麗文都應邀參與。

與總統、卓揆零互動 鄭麗文與韓國瑜自拍

只是在總統府前，鄭麗文興奮與韓國瑜大玩自拍，其實兩人在接待室碰到面時，韓院長就展現他的熱情，鄭麗文透露院長看到她第一句話就說，「主席妳像白雪公主一樣」，直呼元旦第一天一大早就聽到有人說自己是白雪公主，「我會樂一整年啊」！

鄭麗文此次出席元旦升旗，會前定調代表在野黨出席，遞出橄欖枝、促進朝野和諧，不過在現場，鄭麗文和賴清德、卓榮泰卻似乎沒有太多互動，對此鄭麗文表示有和卓榮泰簡單寒暄而已，就是順其自然就好了。就盼多一分互動，真能增添一絲朝野融冰機會。

台北／蔡昀彤、蕭秉儀、楊岳達、黃偉財 責任編輯／張碧珊

