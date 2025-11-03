和順商家屢遭檢舉 邱昭勝鳴不平

議員邱昭勝關心和順工業區商家屢遭罰情事，批市府兩面手法，要求市府解決。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市和順工業區成立已超過三十年，周遭商圈逐漸成形，約有六十家小吃、飲料商店，近來屢遭檢舉地目不符，遭都發局開罰。議員邱昭勝總質詢時，揭露市府一手發執照給商家，另一手卻以地目不符開單，每張六萬起跳且採連續罰，商家叫苦連天。都發局表示，將向中央反映是否修正。

邱昭勝代表商家將陳情書遞交給市長黃偉哲，希望協助處理。他說，和順工業區旁，從安和路二段到台江大道都是工業區用地，不符實際需求。經發局回應，核發時會聯合都發、水利局審查地目和項目。都發局指中央擔心占用工業區土地，一０四年公告不得有商業行為，為全國統一。

和順工業區內浪浪很多，日前傳出咬傷廠商，邱昭勝說，里長配合尋覓兩處台糖用地，然至今未有消息。農業局說，抓到的浪浪不會回置。黃偉哲指既然願設置浪犬暫置點成立，會盡速進行後續。

邱昭勝關心肉品市場遷移進度，指已拖延多年，要求確定時程。農業局指經費高達兩億元，規劃已完成，最晚明年初送農業部爭取全額補助。

黃偉哲允諾規劃設計費先由市府支應，本週會簽核。他也關心多項地方建設，包括路平、活動中心等。