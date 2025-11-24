和順工業區捐「慢看停」貼紙 提升路口交通安全

和順工業區廠協會協助警方製作「路口慢看停」反光貼紙替代爆閃燈，維護用路人行的安全。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

和順工業區廠協會二十三日捐贈「路口慢看停」反光貼紙，市警三分局將張貼在車流量大的台電電線桿、紅綠燈號誌桿，替代路口紅藍爆閃燈，維護用路人行的安全。

和順工業區廠協會理事長陳文祥感謝高鼎特殊印刷公司董事長劉東益無償贊助反光貼紙所需印字體、裁切、整平、鍍上抗UV的透明紙。秋季的日落時間較早，晨間、夜間騎車，因道路照明設備不足，黃色反光貼紙能提升辨識度，減少車禍意外發生。