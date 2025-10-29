和順工業區頻傳流浪狗傷人 動保處持麻醉槍擊中圍捕

台南市 / 綜合報導

台南市和順工業區，有一隻黑色流浪狗被廠商和附近民眾反應，常常會追車咬人，非常兇，經過時都會有點害怕，也有廠商的大腿被咬傷，傷口消毒擦藥後，用紗布包起來打破傷風，到現在回想起來還是心有餘悸，擔心之後又被咬，台南市動保處獲報立即派人前往捕捉，以麻醉槍打中流浪狗，成功圍捕。

流浪黑狗在工廠內，動保處人員和獸醫師，小心翼翼先打麻醉槍，再進行圍捕，因為牠被附近居民反應，常常會追車咬人，有廠商來洽公，結果大腿被狗狗咬傷，傷口消毒擦藥打了破傷風後，用紗布包起來，但還是心有餘悸，擔心之後會再被咬，民眾說：「那隻黑狗很兇，咬過我姐，我姐還去打針，只是走過去而已喔，也曾追一位女生，半夜追到，女生摔倒。」

流浪狗咬人事件已經不是第一次，在台南市和順工業區，廠商和居民反應多次，這隻黑色浪浪滿兇的，是一群流浪狗的帶頭者，之前曾被動保處捕犬人員捕獲，但最後逃脫成功，近期又傳出咬傷人，因此通報動保處來處理。

和順工業區廠協會理事長陳文祥說：「這隻黑狗的紀錄很多，都抓不到，有2件被咬，都是打破傷風，還好，不要再野放了，不要再放回原地了，這對我們來說，也是一個危險。」

獸醫師說：「獸醫師會評估牠的行為，有沒有攻擊性，比較沒攻擊性的，因為我們收容量有限，就會掛矯正器之後再回自然，如果有特殊案例的話，就再另外評估處理。

工業區內流浪狗多，平常也會有愛媽餵養，大家都很習慣，但傳出咬傷人就不行，而台南市動保處也表示會加派人力協助勸導餵養人，至於餵養衍生的環境髒亂問題，則會由環保局依廢清法查處。

