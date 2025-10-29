和順工業區頻傳流浪狗傷人 動保處持麻醉槍擊中圍捕
台南市 / 綜合報導
台南市和順工業區，有一隻黑色流浪狗被廠商和附近民眾反應，常常會追車咬人，非常兇，經過時都會有點害怕，也有廠商的大腿被咬傷，傷口消毒擦藥後，用紗布包起來打破傷風，到現在回想起來還是心有餘悸，擔心之後又被咬，台南市動保處獲報立即派人前往捕捉，以麻醉槍打中流浪狗，成功圍捕。
流浪黑狗在工廠內，動保處人員和獸醫師，小心翼翼先打麻醉槍，再進行圍捕，因為牠被附近居民反應，常常會追車咬人，有廠商來洽公，結果大腿被狗狗咬傷，傷口消毒擦藥打了破傷風後，用紗布包起來，但還是心有餘悸，擔心之後會再被咬，民眾說：「那隻黑狗很兇，咬過我姐，我姐還去打針，只是走過去而已喔，也曾追一位女生，半夜追到，女生摔倒。」
流浪狗咬人事件已經不是第一次，在台南市和順工業區，廠商和居民反應多次，這隻黑色浪浪滿兇的，是一群流浪狗的帶頭者，之前曾被動保處捕犬人員捕獲，但最後逃脫成功，近期又傳出咬傷人，因此通報動保處來處理。
和順工業區廠協會理事長陳文祥說：「這隻黑狗的紀錄很多，都抓不到，有2件被咬，都是打破傷風，還好，不要再野放了，不要再放回原地了，這對我們來說，也是一個危險。」
獸醫師說：「獸醫師會評估牠的行為，有沒有攻擊性，比較沒攻擊性的，因為我們收容量有限，就會掛矯正器之後再回自然，如果有特殊案例的話，就再另外評估處理。
工業區內流浪狗多，平常也會有愛媽餵養，大家都很習慣，但傳出咬傷人就不行，而台南市動保處也表示會加派人力協助勸導餵養人，至於餵養衍生的環境髒亂問題，則會由環保局依廢清法查處。
更多華視新聞報導
科索沃首都整治流浪狗 民眾收養1隻可月領1700元
土耳其立法捕、殺流浪狗 在野黨將上訴憲法法院
新北動保處：毛寶貝鼻孔有粉紅色泡沫 致命警訊
其他人也在看
台南和順工業區又有廠商遭流浪狗咬傷 「黑老大」被麻醉槍打中
台南市和順工業區一名廠商於週日在開安3街巷口遭一隻「黑老大」流浪狗咬傷，被害人直說「怕死了！」擔心出門會被再咬傷。和順工業區廠協會理事長陳文祥反映當地流浪狗很多，咬人事件頻傳，但一直無法處理。台南市動保處昨天獲報立即派人前往捕捉，但並未捕獲，今天再次到場圍捕，以麻醉槍打中「黑老大」，當場癱軟在地被捕自由時報 ・ 1 天前
台南和順工業區廠商遭流浪狗咬傷 "黑老大"順利遭捕
南部中心／鄭博暉、莊舒婷 台南報導台南和順工業區內流浪狗相當多，曾發生數次的咬人事件，其中一隻名為黑老大的流浪狗，是當地狗群中的老大，之前就曾被捕狗大隊抓到，但又順利逃跑，不過最近又有廠商反映，自己被牠咬傷大腿，２９日下午相關人員再次前往捕捉，順利抓到黑老大。民視 ・ 1 天前
桃園某高中遭控不讓學生買早餐！校方駁
桃園某高中遭控不讓學生買早餐！校方駁EBC東森新聞 ・ 1 天前
中央組「疫調團」釐清台中豬瘟疑點 豬農補助11/1前提出相關方案
台中梧棲一處養豬場日前驗出非洲豬瘟，中央災害應變中心自昨（28）日已啟動全國第二輪防疫強化措施，涵蓋四大面向：養豬場分級查訪、強化清消措施、進行精準疫調，以及擴大追查關聯場域。中央應變中心今（29）日台視新聞網 ・ 1 天前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 16 小時前
今低溫探18.5度、4縣市炸雨！3波東北季風接力 下波變天轉濕冷時間曝
東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，今（29）日宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 1 天前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 15 小時前
一分鐘報天氣 / 週五 (10/31) 週五到下週東北季風增強 北部東北部多雲時陰偶雨
明天天氣如何？ 明天(31日)這波東北季風南下以後，估計要持續一週以上，水氣不算太多，期間北部東北部多雲時陰陣雨，發生豪大雨機會不高。中南部與東南部則維持晴時多雲的穩定天氣。氣溫方面，明天(31日)以後北部東北部高溫維持24-25度，僅下週二(04日)短暫回升到28度，隨即又下降；低溫在明天(31日)後下探20-21度，感受稍冷。中南部與東南部高溫都在29-32度，無明顯變化。 目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 7 小時前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 5 小時前
盧市府豬瘟防疫一團亂 綠議員轟盧道歉.官員下台
中部中心 / 中部綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，延燒至今，疫調還在進行，但說法卻每天都不太一樣。民進黨議會黨團，再次開記者會砲轟盧市府團隊，根本怠惰失職，連豬死了幾頭數量都不同，獸醫師的人數也一變再變，就連廚餘只能挖坑掩埋，更可能汙染環境，要求盧秀燕道歉，環保局、農業局長下台負責。台中市綠營民狂轟 市府螺絲鬆了 從疫調到廚餘 一路荒腔走板。（圖／民視新聞）台中民進黨議會黨團，砲轟盧市府，只會做民調不會疫調，非洲豬瘟爆發至今，仍然一團亂，議員周永鴻拿出梗圖，獸醫群每天再+1，已經來到第四位，連豬隻的死亡頭數也能減少，盧市府簡直荒腔走板議員蕭隆澤更揶揄 廚餘挖坑掩埋 恐怕會出現盧秀燕廚餘湖。（圖／民視新聞）市府疫調資訊說不清，獸醫身份、死豬數量一直變，讓議員超火大，豬瘟延燒，大量的廚餘該怎辦，市府處理方式竟然挖坑掩埋，恐怕二度汙染環境。非洲豬瘟爆發後，台中市府從處理疫調到廚餘回收，讓外界充滿質疑，中市府天天補破網，綠營要求，請盧市府把掉滿地的螺絲撿起來，也要有官員對豬瘟疫情，負起責任。原文出處：中市府疫調說不清、挖坑埋廚餘 綠議員諷：新景點「秀燕廚餘湖」 更多民視新聞報導中市府拖近1小時！證實收到非洲豬瘟疫調報告 杜文珍這樣說涉隔空看診！證實王姓獸醫佐昨晚回國 台中市府：正接受司法偵訊快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返抵台灣即遭檢調偵訊民視影音 ・ 1 天前