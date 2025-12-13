和黃國昌不一樣！鄭麗文、徐國勇赴東吳大學演講 報名表「沒禁止抗議」

記者陳思妤／台北報導

鄭麗文、徐國勇赴東吳大學演講，報名表「沒禁止抗議」（圖／翻攝自東吳大學政治學系學生會臉書）

東吳大學政治學系12月3日邀請民眾黨主席黃國昌，但不開放「錄音、錄影」，報名表單甚至明訂「禁止任何形式抗議」，民進黨立委沈伯洋則是9日到東吳政治學系演講，但不僅開放直播，也沒有寫不能抗議。而民進黨秘書長徐國勇、國民黨主席鄭麗文也將相繼在本月18日、22日前往東吳演講，有趣的是，兩場演講的報名表單出爐，也都沒有禁止抗議。

東吳大學政治學系學生會12月3日邀請黃國昌到校演講，不僅不開放錄音錄影，不開放直播，報名表單還直接載明「禁止任何形式抗議」，如舉牌、中斷演講者之違反秩序之行為，「違者視情況進行制止或驅離等措施」。對此，黃國昌日前解釋稱，自己是受邀的人，主辦單位相關規劃，對他來講就是尊重。

廣告 廣告

沈伯洋則是在9日到東吳大學政治學系演講，相較於黃國昌，沈伯洋的演說不只開放直播，還讓學生們問到飽，且報名表單也沒有寫禁止抗議。

東吳大學政治學系學生會接著又分別邀請徐國勇跟鄭麗文，其中，徐國勇將在12月18日進行演說，主題為「災難之後──跨域協力治理與公民防災的新可能」。而鄭麗文則是會在12月22日到東吳演講，主題為「國民黨的改⾰與青年參政之路」。但有趣的是，徐國勇跟鄭麗文兩人演講場次的報名表中，也沒有寫到「禁止抗議」。

徐國勇赴東吳大學演講，報名表「沒禁止抗議」（圖／翻攝自東吳大學政治學系學生會臉書）

鄭麗文赴東吳大學演講，報名表「沒禁止抗議」（圖／翻攝自東吳大學政治學系學生會臉書）

更多三立新聞網報導

劉和然站旁邊！鄭麗文喊「藍白大團結」：感謝黃國昌…先國民黨內協調

韓國瑜拒總統茶敘民眾黨讚拒摸頭！吳思瑤曝摸頭經典照：沒人超越黃國昌

韓國瑜不去國政茶敘 黃國昌：展現智慧！賴清德只是要找他背鍋

民進黨私下接觸拋「換掉柯建銘」換重啟互動？黃國昌嗆：省省吧

