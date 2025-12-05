和黃國昌直播批賴清德「獨裁」柯文哲：總統變台灣分裂最重要原因

柯文哲合體黃國昌直播。 圖：翻攝柯文哲直播

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉入多項弊案遭起訴羈押，今年9月交保，4日晚間與民眾黨主席黃國昌共同開直播評論時事。談到賴清德總統，柯文哲痛批，民進黨把中國當作境外敵對勢力，民眾黨是境內敵對勢力，把台灣弄得四分五裂，總統存在的目的是團結國家用，讓大家有紛爭可以協調，結果「賴清德變成全台灣分裂最重要原因」。

柯文哲今年9月交保後，考量後續官司仍在進行，行事轉趨低調，尚未有公開行程，不過他與黃國昌4日晚間一起在YouTube直播，談論政治情勢與時事議題。黃國昌提到，現在政治的氛圍是只要反對就是中共同路人。賴清德3日把在野黨合理的監督說成要走另外一條路，準備接受中國的九二共識。把預算的合理監督直接潑紅漆。

廣告 廣告

黃國昌指稱，賴清德的腦中已經忘記民主概念，還在批評香港有建制派、民主派，說賴清德現在的所作所為才是建制派可能都太溫和，那是獨裁派。柯文哲則表示，民進黨「把中國當作境外敵對勢力，我們是境內敵對勢力。」老實講，他現在對賴清德最大的抱怨，為什麼把台灣弄得四分五裂？中國是很麻煩的問題要處理，但內部搞成這樣怎麼集中精神去處理？

柯文哲強調，總統存在的目的是團結國家用，讓大家有紛爭可以協調，結果「賴清德變成全台灣分裂最重要原因」；看賴清德不只是打在野黨 ，他們黨內「不信賴」的也照打，打很慘。現在最大問題是不要意見不同就變中共同路人，台灣面對中國還是一個危機。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德紐時專訪 學者揭3意義：凸顯台灣在地緣政治的重要地位

經濟成長率贏美日中 賴清德：轉換亮眼數字讓人民有感是使命