和《冠軍之路》導演龍男命中注定 蘇巧慧組冠軍隊：讓新北變一片星河

民進黨立委蘇巧慧拚戰2026新北市長選戰，她和丈夫、電影《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思一起接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪。談起兩人也是因為棒球相識相戀，蘇巧慧直呼「命中注定」。她也說，現在的自己就是在組一支邁向冠軍的隊伍，要讓新北從衛星變成繁星，變成一片星河。

蘇巧慧和龍男·以撒克·凡亞思一起接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，龍男正是紀錄台灣棒球12強世界冠軍電影《冠軍之路》的導演。兩人回憶起相識相戀，竟然也是因為棒球。

當時龍男和朋友們共同創立「台大社會系群風棒球隊」，蘇巧慧則加入球隊成為球隊經理，負責協助球隊大小事務，要幫忙「佔球場」，兩人因此有了更多相處時間。

蘇巧慧和丈夫龍男·以撒克·凡亞思一起接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪（圖／話時代人物）

龍男說，有次練習傳接球時，注意到蘇巧慧站在隊友後方，他提醒自己千萬要小心，不要砸到對方，「但可能就是因為有這樣的想法，球不偏不倚剛好砸中巧慧的頭」，自己嚇到想說完蛋了，趕忙上前關心蘇巧慧的狀況，所幸球速不快，卻也意外開啟了兩人之間的緣分。這緣分，讓一旁的蘇巧慧都直呼是，「命中注定」。

如今蘇巧慧要參選新北市長，鄭弘儀說，選新北也是帶領市民邁向冠軍之路，父親蘇貞昌也當過台北縣長，要怎麼超越自己的父親？對此，蘇巧慧坦言，「標準很高」，但可能冥冥中有安排，用棒球來形容，她現在就是在組一支要邁向冠軍的隊伍。

蘇巧慧指出，這時代的領袖，不只要像台灣隊長陳傑憲一樣創造台灣隊氣氛，讓大家願意一起合作，也要像捕手林家正一樣，了解每個人的特性、綜觀全局。她認為，專家很重要，但誰能整合專家更重要，重點是團隊合作。

蘇巧慧強調，希望自己有能力，讓大家看到她是最能整合各種專業的人，能組成最強團隊帶領新北市翻新。她提到，蘇貞昌當年重要政績之一是一鄉鎮一特色，而她跟別人說，自己沒有要重現蘇貞昌的輝煌，她是要「超越蘇貞昌」，這就是繁星計畫，讓新北從衛星變成繁星，變成一片星河，不是很漂亮嗎？

鄭弘儀追問，是否會和蘇貞昌請教？蘇巧慧說，自己一向主張世代合作而不是交替，《冠軍之路》也是這樣，由最好的教練團帶領年輕一輩用經驗往前衝，前輩很重要，加上年輕的心態，熱血的往前衝，世代合作才能創造新的冠軍。

《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪蘇巧慧和丈夫龍男·以撒克·凡亞思（圖／話時代人物）

